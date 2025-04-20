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永續航空燃油趨勢 中油桃煉廠拚明年第2季自產SAF

中央社／ 台北20日電

全球航空業力拚綠色轉型，中油瞄準永續航空燃油（SAF）趨勢，供應台中以北8成油品的桃園煉油廠，將轉型生產SAF，待觸媒完成進口，預計明年第2季可開始自產SAF，並依航空公司需求客製化不同比例。

中油桃園煉油廠為台灣北部油品的生產煉製中心，供應台中以北80%所需油品，因地利之便，本就有生產航空燃油，提供給在台灣落地的班機。

因應電動車擴大發展，汽柴油需求下降，中油透露，引進生質能源技術提供永續航空燃油（SAF）是重要轉型規劃方向，目前桃廠正在進行SAF共煉製程準備。

根據國際民航組織（ICAO）2016年通過的國際航空業碳抵換及減量計畫（CORSIA），「擴大應用SAF」為減碳最有效的措施，目前通過ICAO認證的SAF生產路徑有10項；其中，HEFA共製程具有投資成本低、時效快優勢，中油即是規劃以此達成自產SAF的中期目標，但尚須更換觸媒，才能達到混煉5%標準。

中油表示，目前煉製研究所實驗室已完成觸媒性能、自產SAF參配測試等工作，於此同時，桃煉廠也在進行設備改善與汰換工作，如增建新儲槽（存放SAF）、更換幫浦等，待觸媒完成進口後，預估明年第2季可開始自產SAF，將依據客戶需求批次配合生產。

現在SAF生產成本是一般航空燃油4到5倍，一方面也是因為需更換觸媒所致。

中油主管不諱言，目前民航局並無規定航班需要添加5%SAF，代表航空公司沒有非得購買SAF壓力，「所以有點處於雞生蛋蛋生雞的狀態」，需等到強制性政策明確，推升市場需求，中油才能確定未來SAF布局細節。

中油 航空業

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