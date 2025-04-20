台灣露營設備軟實力 屹立半世紀的帳篷製造廠搶攻豪華市場

台灣露營市場潛力無窮，生產帳篷的專業工廠也是露營產業一環。位於新北土城「能昌實業」是有50年歷史的帳篷專業製造廠，從代工廠起家，到專利產品開發，研發出200多款各類帳篷，還有客製化設計。近年也發展出TURBO TENT永泰戶外這一MIT台灣品牌，不只逐鹿全球，也希望能引領新的露營風格。

「符合市場、掌握趨勢，要有志氣做出唯一性的產品。」能昌實業董事長陳金成說，公司能屹立半世紀，從代工走向品牌之路，展現唯一性、獨特優勢，就不怕被捲進價格戰漩渦，品質夠好，消費者自然會埋單。

周五晚上陳金成仍在新北土城的工廠內坐鎮，陪著生產線同仁加班，他說，周六產線也會加班，最近有一批貨要送往蒙古。回顧創業半世紀歷程，陳金成說，1990年代，台灣約有10多家具規模的帳篷大廠，之後逐漸移往大陸、越南等國家，他堅持深耕台灣市場，要當名副其實的台灣品牌。

陳金成說，帳篷產品除了用在露營，軍方生意也是大宗，能昌實業生產的軍用帳篷曾銷售到北歐，露營用帳篷外銷市場以澳洲占第一位，占能昌實業外銷市場三分之一以上，其次是蒙古、西伯利亞、哈薩克等。

不同地點的市場需求不同，有些地方乾燥、有些潮濕、有些風大，在選用帳篷時，自然會有不同考量，必須知道客人要什麼，才能做出符合市場需求的產品，掌握流行趨勢也是一點，陳金成說，近年露營市場愈來愈豪華，對大型帳的需求仍在，持續朝向更輕量化目標前進，回應市場需求，也開發新的結構與材料，搭配時下顧客喜歡的復古造型等，給追求質感、格調的露營玩家更多選擇性。

談起豪華帳棚，陳金成說，公司有生產出一頂要價20萬的帳篷，如果加上衛浴設配，要價逾30萬，吸引金字塔頂端客人購買。台灣出品的帳篷產品很有實力做到世界頂尖，產品做得專業、獨特，就不必和同行、國外品牌競爭。

能昌實業廠內車縫帳篷老師傅不乏20、30年老手，這家專業的帳篷製造廠從露營帳篷起家，已傳承二代，2008年加入車用帳篷市場，總經理陳逸豪延續父親陳金成做帳篷理念，也樂於求新求變，每年透過參展了解市場變化及客戶需求。持續研發特殊功能、創新造型的帳篷，飯店、軍營也是他們的客戶，甚至外銷世界各地，成為另類的隱形冠軍。

近年露營市場走向M型化，帳篷等設備也是，從一頂幾千元到破20萬元的產品都有，近年最夯的是30秒可組裝完成的快速帳，曾在2015年獲紅點設計獎肯定。

帳篷重量也差異很大，從最輕型一人帳重量僅1公斤左右，到厚重的軍用帆布帳篷重量達200公斤以上，種類超過200款，使用的布料有超細纖維、尼龍、特多龍或堅固耐用的帆布，視帳篷大小及功能而定。

能昌實業也專注研發特殊功能的帳篷，研製出防寒隔熱帳篷，能在攝氏±40度的嚴寒及酷熱的氣候使用，戶外軍用儲物帳篷還能化身為野外醫療急救站等，還研發可防電磁波的帳篷，相當多元。