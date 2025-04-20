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客貨新商機 航空三雄搶進北美

聯合報／ 記者黃淑惠／台北報導

美國總統川普對等關稅重擊全球產業，航空產業也出現了新變化。業者預期，雖然美國市場短期觀光需求恐下降，但長期商務需求量加大，加上各種原物料要進北美市場，在在都可能使得航空貨運航網出現改變，航空三雄華航、長榮航、星宇航空已然緊盯變化、瞄準商機。

業者分析，國內航空三雄下一步，將全面搶進成長空間最大的北美市場，尤其，美中關係緊張的時候，大陸航班布局速度反而會放緩，此外，川普的「讓美國再次偉大」策略，也已讓市場開始出現轉變，推升各種供應鏈移動，形成全新商機。

綜觀航空三雄全球布局，北美市場營收占比都相當大。

長榮航是國內飛北美線的一哥，北美航線每周航班達到八十七班，其中，洛杉磯、舊金山兩條線便是每日三班，對於商務客來說非常方便，長榮航也預計於第四季開航台北至達拉斯新航線，成為長榮北美第九個航點，深化北美航網布局。

華航之前規畫全新廿四架七八七長程機客機，將於今年開始交機，新機加入有助於華航加開北美航線，推升華航營運成長動能。

星宇航空一直非常重視北美航線轉機客，目前星宇航空北美轉機客約占總載客的六成，六月二日星宇航將開闢桃園至安大略航線，屆時總班次會達到廿八班，美西航點會有四個城市。此外，星宇也預計今年第四季或是二○二六年第一季還會加開北美新航點，隨著新機陸續交機，下一步就是揮軍美東市場航點，至於要先布局哪一個城市，目前還在評估中。

星宇 航線 長榮

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