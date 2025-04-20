航空三雄強攻北美商機 瞄準長期商務需求布局

美國總統川普對等關稅重擊全球產業，航空業也出現新變化，美國市場短期觀光客需求下滑，但長期商務需求看增，航空三雄華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）緊盯變化瞄準商機，揮軍北美市場搶占一席之地。

航空業者分析，日本線是含金量最大的航線，航空三雄不管是航點或航班都開到最佳經濟規模；接下來將搶進成長空間最大的北美市場，尤其美中關係緊張，大陸航班布局速度放緩，成為國內航空業搶進的最佳時機。

北美市場已成為華航、長榮航及星宇航空兵家必爭之地，在全球布局規劃下，是不能缺席的重要區域，尤其北美市場同時擁有客運及貨運需求商機，東南亞航空業者疫後航班調整速度不夠快，加上美中關係緊張，航空三雄只要布局得宜，「讓美國再次偉大」市場轉變中，推升各種供應鏈移動催生全新商機。

航空三雄全球布局中，北美市場占營收比重都相當大，華航新機開始加入，全面評估加密北美航班，星宇航空6月開闢台北-加州安大略，長榮航今年第4季預計開航桃園-達拉斯航線。

長榮航是國內飛北美線的一哥，北美客運一直是長榮航最重要主力市場，目前長榮航飛北美航線每周87班，其中洛杉磯、舊金山兩條線便是每日三班，對商務客來說非常方便。

長榮航日前也宣布，預計第4季開航台北-達拉斯新航線，成為北美第九個航點，長榮航不只是坐穩國內北美一哥，新航線開通，讓長榮航北美航網布局更加深化，提供更多商務與轉機市場需求。

華航之前規劃全新24架787長程客機在2025年開始交機，新機加入有助華航加開北美航線，成為推升華航未來營運成長的重要動能。搭配每周超過500班次的綿密亞洲航網，便利服務北美往返東南亞、東北亞及兩岸等轉機旅客。

星宇航空目前北美轉機客約占總載客的六成，6月2日星宇航將開闢桃園-安大略，屆時總班次會達到28班，美西航點會有四個城市，且北美線還會持續擴大航網，預計今年第4季或2026年第1季還會加開北美新航點。