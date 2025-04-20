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對等關稅震撼彈 旅行社談景氣 觀望遊客變多
針對美國對等關稅震撼彈，旅行社雙雄雄獅旅遊、鳳凰（5706）都認為，已下訂單的沒有什麼改變，但觀望旅客變多，持續觀察未來衝擊。
鳳凰旅遊總經理卞傑民分析，面對對等關稅海嘯，所有行業都難獨善其身，事件來的太急，屬人為因素，所以已經決定行程的退訂不多，但原本還在考慮要出遊的下單速度有放緩，主要是擔心未來收入會減少、消費力會下降等因素。
雄獅旅遊表示，當前財經變化情勢下，各個產業都有可能導致消費力受影響，實際影響層面需再觀察。
旅行社業界目前普遍維持7、8月暑假旺季表現樂觀的看法；但推估會對獎旅團有一定程度衝擊，10月開始的出團量是重要觀察指標。
國內航空業者分析，對等關稅重擊全球產業，航空客、貨運多少會承壓，然關稅政策一直在變化，也不要過度悲觀解讀，客運市場部分，日本市場到目前為止相對撐盤，但北美線純旅遊市場已感受到消費緊縮壓力，訂位相較去年同期趨緩，但也有可能只是短期壓抑反應。
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