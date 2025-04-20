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每周一勢／紋身、紋眉服務業家數五年成長94%
據財政部統計，我國2024年紋身、紋眉服務業總計543家，銷售額4.4億元，家數與銷售額逐年成長態勢，五年間增幅分別為94.6%及94.3%。
美刺青人口占比達32% 稱冠全球
財政部資料顯示，就選樣國家觀察，刺青人口占比以美國32%最高、英國26%次之，南韓、中國大陸分別為25.1%、12.2%，俄羅斯11.7%，日本因文化較保守，僅1.1%最低。
籃球運動員比重達55%
財政部資料顯示，不同職業運動球員類型的刺青人數占比存在顯著差距，籃球與足球運動員中，刺青人數占比相對較高，分別達55%、32.7%。反觀，網球人數占比僅9%。
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