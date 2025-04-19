統一2025「 Love 媽咪啾愛妳」 母親節公益活動開跑

統一企業慈善事業基金會關懷偏鄉社區老人和偏鄉學童，長期贊助社區長輩食堂共餐及學童課輔班師資、餐費、獎助學金、偏鄉學校才藝暨身障早療機構等，於4月19日舉行2025「Love媽咪 啾愛妳」母親節公益活動。

基金會凃忠正總幹事表示，基金會秉持著「取之於社會、用之於社會」的理念，落實關懷弱勢族群的公益政策，並鼓勵公司同仁在工作之餘投身社會服務，活動中讓早療兒童在表演與互動中展現自信與才能，提升成就感，並向母親表達感恩之情，讓媽媽們感受到孩子的用心與成長，藉此傳達企業對於早療及身障孩童的關心，舒緩媽媽照顧孩童的壓力及辛勞。並藉此拋磚引玉，以喚起社會大眾多關懷這些辛苦的媽媽與學童。

今年母親節前夕特結合集團內部之統一企業公司、統一超商、統一證券(股)公司、統昶行銷(股)公司、樂清服務(股)公司等五家企業，以及攜手社團法人高雄市珕濟關懷協會、億進寢具企業有限公司、大學光學科技(股)公司、南科贊美酒店、安記輪胎(股)公司等五家異業單位，共10個贊助團體，於4 月19日在台南市南科贊美酒店，舉辦｢Love媽咪 啾愛妳｣母親節公益活動。

活動廣邀本會近幾年贊助的早療中心學童暨母親，在溫馨母親節前夕，向早療兒童者的母親表達深深的感謝與敬意，肯定她們無私的奉獻與愛，並帶領學童，感謝日常生活中，媽媽們無微不至地照顧，我們希望媽媽們暫時放下繁忙的責任，放鬆身心，感受珍視與呵護，體驗專屬於自己的美好時光。

整場活動包含伯利恆兒童發展中心、嘉義縣私立聖心早療中心、高雄市兒童發展協會、台南市私立德蘭啟智中心、嘉義市私立晨光智能發展中心等，共約400人參加。規劃一連串慢飛天使表演、闖關遊戲、療癒體驗、溫暖手作及眼科義診等活動，讓學童及其母親可以在歡樂中感受台灣社會處處充滿愛與關懷。