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萬海網站遭駭對業務無影響、資安升級後才會再開放網站
萬海19日表示，網站於遭受網路駭客攻擊，是萬海主動發現駭客攻擊事件，立刻啟動各項資安防護措施，正在資安升級才會再開放網站服務，客戶的訂艙查詢等都沒有問題，這網站是公司對外的官網，不影響任何接單作業，客戶業務往來都正常。
萬海再度強調，本資訊網站已暫時停止服務，並不是網站壞掉無法修復，是目前先將網站進行隔離處理，接下來要升級防網路駭客安全控管，才還開啟網站服務。
在主動發現遭受駭客攻擊後，已即刻啟動各項資安防護措施，將該網站進行隔離處理，並與委外資安技術公司及專家協助處理，後續依程序向主管機關通報公司營運、資訊安全及個資等無影響。
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