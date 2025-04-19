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萬海網站遭駭對業務無影響、資安升級後才會再開放網站

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海。 萬海提供
萬海。 萬海提供

萬海19日表示，網站於遭受網路駭客攻擊，是萬海主動發現駭客攻擊事件，立刻啟動各項資安防護措施，正在資安升級才會再開放網站服務，客戶的訂艙查詢等都沒有問題，這網站是公司對外的官網，不影響任何接單作業，客戶業務往來都正常。

萬海再度強調，本資訊網站已暫時停止服務，並不是網站壞掉無法修復，是目前先將網站進行隔離處理，接下來要升級防網路駭客安全控管，才還開啟網站服務。

在主動發現遭受駭客攻擊後，已即刻啟動各項資安防護措施，將該網站進行隔離處理，並與委外資安技術公司及專家協助處理，後續依程序向主管機關通報公司營運、資訊安全及個資等無影響。

萬海官網遭受網路駭客攻擊，不影響任何接單作業，客戶業務往來都正常。黃淑惠截圖
萬海官網遭受網路駭客攻擊，不影響任何接單作業，客戶業務往來都正常。黃淑惠截圖

萬海 資安 駭客

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