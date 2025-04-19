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7外語導遊稀缺 觀光署延長華語導遊搭翻譯可帶團規範
韓語、越南語、印尼語等7種外語導遊人數稀少，交通部觀光署開放華語導遊搭配翻譯後即可帶團。不過相關規範原訂有期間，可稀少外語導遊仍未增加，觀光署已公告適用期間再延長至116年5月。
交通部觀光署統計，去年旅行業導遊人數共有4萬9045人，其中華語導遊有3萬5644人，其次則是英語導遊7706人；人數最少的則是土耳其語僅4人，其次則是義大利語，只有10人。
雖然觀光署近年來都有招考不同語種的導遊人才，可外語導遊人才依舊稀缺，觀光署在107年起以2年為期，開放華語導遊在有翻譯人員的情形下，可以帶韓語、越南語、印尼語、泰語、馬來語、緬甸語、柬埔寨語等7種語言的來台旅遊團，不過COVID-19疫情期間暫停，直到112年5月重新公告開放至114年5月。
可這7種語言的導遊人才近年並未有明顯增加，其中緬甸語、柬埔寨語更沒有發放導遊證，數量最多的則為韓語導遊，共592人。為解決外語導遊稀缺問題，觀光署日前再開放延長華語導遊搭配翻譯後即可帶團的規範，從今年5月12日起以2年為限。
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