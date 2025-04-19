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萬海網站18日遭受駭客攻擊 目前仍無法運作

中央社／ 台北19日電
貨櫃航運萬海遭受網路駭客攻擊。圖／萬海提供
貨櫃航運萬海遭受網路駭客攻擊。圖／萬海提供

貨櫃航運萬海昨天晚間發布重訊說明，資訊網站於18日下午遭受網路駭客攻擊，發現遭受駭客攻擊後，已即刻啟動各項資安防護措施，將該網站進行隔離處理；截至今天中午萬海網站仍無法正常運作。

針對資訊網站遭駭客攻擊，萬海並與委外資安技術公司及專家協助處理，後續依程序向主管機關通報。

萬海表示，資訊網站於18日下午遭受網路駭客攻擊，因網站已暫時停止服務，該事件對公司營運、資訊安全、個資等無重大影響。

萬海指出，後續將持續提升網路與資訊基礎架構安全管控以確保資訊安全。

萬海 資安 駭客

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