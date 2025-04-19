快訊

90歲氣象主播李富城驚傳緊急住院！「白血球飆破2萬」送急診

萬海航運網站遭駭客攻擊！ 目前仍無法運作

6樓以上集合住宅每4年須公安檢查 違者開罰

中央社／ 台北19日電
大樓示意圖。圖／AI生成
大樓示意圖。圖／AI生成

為維護大樓公安內政部過去列管8樓以上未達16樓的集合住宅，要求每3年須申報1次公共安全檢查申報，今年起則擴大公安檢查申報範圍，6樓至7樓的集合住宅也須4年申報1次公安檢查，違者最高處新台幣30萬元，並可連續處罰。

內政部次長董建宏今天透過新聞稿表示，近期發生數起住宅火警的意外事故，導致民眾傷亡、建築物毀損及財產損失，事實上為維護民眾居住及建物安全管理，內政部自民國112年起，就將8樓以上未達16樓的集合住宅正式納入公共安全檢查申報範圍，依法每3年須申報1次。

董建宏說，今年起已擴大申報範圍，6樓至7樓的集合住宅也必須4年申報1次，若未依規定辦理公安申報者，將依法進行最高30萬元的裁罰，並可連續處罰。

董建宏也呼籲，地方政府應加強宣導及督導，讓民眾充分瞭解公共安全申報的必要性及落實相關規定，重視建築物公安消防、防救災避難、用電設備維護、配線增設及管道間等管理事項，以確保住宅空間合法使用及預防災害發生，守護居住環境安全。

董建宏同時鼓勵民眾居家裝設「住宅用火災警報器」，當火災發生初期，此裝置即可偵測濃煙或高溫，並發出高分貝聲響進行警示，能為住戶爭取更多滅火或避難時間。

住宅類公安檢查共有6個項目，內政部解釋，檢查是由專業人員依據原來建管單位核准的竣工圖說進行逐層檢查，確認各項設施設備正常運作無阻塞破壞情形，包含直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電系統等，每項都是意外發生時，民眾能否順利逃生保命的關鍵。

此外，為確保住宅樓梯間逃生動線，內政部在民國71年7月15日建築技術規則修頒時，針對避難用樓梯的設計，增加開向樓梯平台的門扇開啟半徑不可以與樓梯寬度的迴轉半徑相交的規定，以確保住戶進到樓梯空間避難時，逃生動線可以順暢無阻，但基於法不溯既往的原則，只有修法後申請興建或變更用途的建築物會受到這條法規的限制，因此，每年公安檢查時應據此標準做個案認定。

內政部 公安 安檢

延伸閱讀

內政部查30人頻繁往返台陸 劉世芳：19人已取消戶籍

嘉市北港路開發案 採個案變更續審

黃敏惠親上火線衝刺新都心 北港路開發獲內政部都委會同意重大突破

22家社團與大陸往來密切 內政部：會務運作不正常達86%

相關新聞

萬海網站18日遭受駭客攻擊 目前仍無法運作

貨櫃航運萬海昨天晚間發布重訊說明，資訊網站於18日下午遭受網路駭客攻擊，發現遭受駭客攻擊後，已即刻啟動各項資安防護措施，...

6樓以上集合住宅每4年須公安檢查 違者開罰

為維護大樓公安，內政部過去列管8樓以上未達16樓的集合住宅，要求每3年須申報1次公共安全檢查申報，今年起則擴大公安檢查申...

打炒房後…台中這1區依舊火熱 建商狂蓋品牌展館

央行打炒房，國內房市降溫，但台中北屯的14期重劃區依舊火熱，建商重兵部署、砸重金蓋品牌展館。其中，曜精銳接待中心「曜動．...

美港口10月14日起對陸船收費 貨櫃三雄有望迎轉單

美國17日公布停泊美國港口陸製船隻收費標準，貨櫃三雄長榮、萬海北美線船舶都不是大陸製，陽明大陸製船舶航行比重也不高，因應...

中華MG旗艦車 重返市場

趕在傳統車市夏季競賽旺季來臨前，中華汽車昨（18）日宣布，MG品牌HS 2.0T、HS PHEV旗艦版恢復正常銷售，至此...

SCFI運價終止連四漲

美國對其他國家課高額對等關稅但先暫緩90天，亞洲陸續恢復出貨，大陸因美中對抗升級致出口北美無貨可載；然最新一期遠東到北美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。