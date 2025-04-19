評價不高、關稅衝擊可控 法人持續看好六檔紡織及製鞋供應鏈

美國對等關稅衝擊製造供應鏈，針對紡織及製鞋產業展望，法人評估，品牌廠折扣影響終端售價的程度高於關稅，加上大部分個股評價已回到區間下緣，持續看好志強-KY（6768）、儒鴻、聚陽、百和、鈺齊-KY、來億-KY等。

投顧法人分析，成衣及製鞋廠上半年訂單已經確認，營收季增無虞，即使下半年維持高關稅，大多數廠商初期無須吸收關稅成本，但若高關稅延續至2026年，代工廠可能得部份承擔成本上漲。

考量下半年訂單增速恐受漲價影響而放緩，假設輸美銷量減少10%至15%，法人估計對紡織及製鞋廠全年營運影響約中低個位數百分比，目前評價已有效反映關稅最糟狀況。

另一方面，全球都可能面臨高關稅，產能移轉意義不大，原先鞋廠於印尼新產能預計今年第4季至明年上半年貢獻營收，但若高關稅延續或談判無成效，新廠擴建速度可能放緩。

法人表示，以對等關稅最糟情況來看，估算品牌全球售價可能提升約8%，中高價品牌在半年內將部分吸收關稅，部份轉嫁至售價，且消費者對漲價敏感度較低。

中平價品牌部分，客戶價格敏感度較高，但目前美系相關品牌今年未有漲價計畫，預期若2026年維持高關稅，才會考慮轉嫁至消費者，若今年下半年自行吸收對於品牌毛利率影響約中個位數。

法人認為，高額關稅若延續達三到四季，品牌可能要求供應鏈共同承擔，設算售價上調對終端消費影響，以鞋廠出口至美國比重35%至40%，假設關稅導致售價增加8%，對今年紡織及製鞋廠獲利影響約一成，目前相關個股評價已低於過去區間下緣。