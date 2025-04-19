世界地球日 全盈+PAY「減碳贏家」加碼響應

每年4月22日世界地球日 (Earth Day) 已是全球192個國家，超過10億人響應的國際環保運動，全盈+PAY響應全家便利商店「捐愛護地球，全家一起來」全家APP捐款活動，即日起至5月14日，於全家APP使用全盈+PAY捐款予4家指定環境保育公益團體，單筆捐款滿500元可獲全家中杯經典美式乙杯，再加碼贈送全盈+PAY「減碳贏家」7.6公克減碳紀錄。

全盈+PAY積極推動綠色消費行動，去年5月啟用「減碳贏家」至今，已累積近75公噸減碳紀錄，使用人數已超過13萬人。全盈+PAY總經理劉美玲表示，「減碳贏家」是為引導消費者在各種生活場景中透過綠色商家，培養低碳消費行為與習慣，潛移默化地實踐減碳。舉例來說，全盈+PAY用戶於「減碳贏家」服務中綁定本人記名悠遊卡，凡搭乘包括捷運、高鐵、台鐵、公車客運、Youbike等公共運輸工具，即可累積個人減碳紀錄；另於全家實體店舖，使用全盈+PAY購買指定碳足跡標籤商品、「友善食光」鮮食產品、借用循環杯、自備環保杯皆可獲得減碳紀錄。

為響應世界地球日，「全家愛心大平台」發起「捐愛護地球，全家一起來」全家APP捐款活動，活動期間於「全家」APP「我的公益」專區使用全盈+PAY捐款，捐予高雄市野鳥協會、看見齊柏林基金會、好好善待動物協會、重新思考環境教育協會等４大環保團體，單筆捐款滿500元，可獲「全家」Let's Café 中杯經典美式乙杯（限量300杯，每用戶限得1次）及全盈+PAY「減碳贏家」7.6公克減碳紀錄。

此外，2025年12月31日前，透過全盈+PAY指定連結首次開立台新Richart新戶，再以全盈+PAY綁定Richart帳戶消費扣款單筆滿百元，可享500元全盈儲值金；另外，2025年6月30日前，透過全盈+PAY專屬連結首次申辦玉山Unicard正卡，核卡後30天內持該卡綁定全盈+PAY新增一般消費享8%玉山e point加碼回饋，再疊加玉山Unicard於全盈支付等五大通路刷卡消費限時加碼最高7.5%回饋活動，合計可享最多15.5%回饋。