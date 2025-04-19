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打炒房後…台中這1區依舊火熱 建商狂蓋品牌展館

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
磐興建設在台中14期仁平段打造「磐興娘家館」。記者趙容萱／攝影
磐興建設在台中14期仁平段打造「磐興娘家館」。記者趙容萱／攝影

央行打炒房，國內房市降溫，但台中北屯的14期重劃區依舊火熱，建商重兵部署、砸重金蓋品牌展館。其中，曜精銳接待中心「曜動．尋覓綠藝之境」當代藝術聯展今登場，集結奈良美智、草間彌生、王尋、張育嘉等作品。

信義房屋中三區協理方浩銓說，14期是台中近幾年開發規模最大，也是低密度、高綠覆蓋率的熱門重劃區，區段內有台中巨蛋、北屯運動中心、漢神洲際購物中心等重大建設，發展可期。

根據樂居網統計，14期目前線上銷售個案多達41案，2024年全年成交戶數高達1635戶，穩坐中台灣各大重劃區榜首，連北部建商也來插旗，展現市場磁吸力。

北部建商華固建設看好14期，重金打造華固台中客戶服務中心；規畫推出5案，其中三案位於14期。

磐興建設在14期仁平段打造「磐興娘家館」，做為企業總部兼接待會館，定期舉辦涵蓋生活、人文、美學與公益的多元活動。磐興與麗明營造在14期合作推出3案，最新案為台中巨蛋首排的「磐興寬越」。

精銳建設在14期仁平段打造「綠奢華體驗館」曜精銳接待中心，今起舉辦「曜動．尋覓綠藝之境」當代藝術聯展，集結奈良美智、草間彌生、村上隆、鹽田千春、名和晃平、王尋、張育嘉、洪易、李慶美等38件雕塑、油畫、版畫與裝置藝術品，展期至6月22日。

其中，奈良美智限量巨型銅雕「節子貓」，有獨特的童趣風格；美籍台裔藝術家王尋多件代表性雕塑，台籍藝術家張育嘉帶來「節慶系列」肉星球雙拼等作品。

海宇國際總經理周世凱說，「生活即藝術，藝術即生活」已成為當代顯學，精銳不將美學深植於城市發展之中；精銳台中南區首發建案「曜精銳」主打24至41坪、二至三房產品，受自營商、醫護、科技族歡迎。

華固台中客戶服務中心。記者趙容萱／攝影
華固台中客戶服務中心。記者趙容萱／攝影
精銳建設在台中市14期仁平段打造「綠奢華體驗館」，展演精銳建築理念。記者趙容萱／攝影
精銳建設在台中市14期仁平段打造「綠奢華體驗館」，展演精銳建築理念。記者趙容萱／攝影
奈良美智限量巨型銅雕「節子貓」。記者趙容萱／攝影
奈良美智限量巨型銅雕「節子貓」。記者趙容萱／攝影
台籍藝術家張育嘉與他的「節慶系列」油畫作品「肉星球的大冒險」合影。記者趙容萱／攝影
台籍藝術家張育嘉與他的「節慶系列」油畫作品「肉星球的大冒險」合影。記者趙容萱／攝影
美籍台裔藝術家王尋與他的雕塑作品「曜」合影。記者趙容萱／攝影
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建商 重劃區

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