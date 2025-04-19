快訊

黃呂錦茹涉「罷雙吳」連署作假檢方聲押失敗 裁定無保請回

鋒面接近午後雷雨開炸 吳德榮：下周二可望創今年最高溫 熱如「盛夏」

川普鬆口：對陸關稅可能降低 外媒指美中高層交流不順暢

聽新聞
0:00 / 0:00

車廠年中促銷戰 提前開打

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

為搶攻市場、讓訂單提早落袋，多家車廠提前推促銷，以往5月夏季競賽開啟各家車廠年中促銷戰，今年提前自4月啟動，包括和泰車（2207）、福斯、MG都早早發表促銷案，配備升級、高額零利率或是超低月付方案，預期5月真正夏季競賽來臨後，市場將會更熱鬧。

MG原本就是主打高性價比，在通過國產車自製率的考驗後，此次持續鎖定小資族，4月推出多項輕鬆入主的購車方案，透過彈性靈活的購車方案，包括降低購車門檻，首年超低月付1,228元起的「貸我走專案」、首年免付本金的超低月付方案，或是零利率貸款方案。

此外，MG ZS無痛升級原廠電動尾門的限時優惠，解放雙手讓日常裝載更加便利，同時亦可選擇原廠電子後視鏡。

和泰車 國產車

延伸閱讀

夢幻夏日盛典！ 桃園神社「鯉魚流光祭り」升級回歸 「鯉魚旗、和菓子、御朱印」打卡拍照瘋一夏

嘉義輕軌市府要中央埋單 鐵道局回應了

影／長榮再增日本航點 今天首航桃園-神戶航線

產業支持方案規模將超880億？ 卓榮泰：仍在微調中

相關新聞

美港口10月14日起對陸船收費 貨櫃三雄有望迎轉單

美國17日公布停泊美國港口陸製船隻收費標準，貨櫃三雄長榮、萬海北美線船舶都不是大陸製，陽明大陸製船舶航行比重也不高，因應...

中華MG旗艦車 重返市場

趕在傳統車市夏季競賽旺季來臨前，中華汽車昨（18）日宣布，MG品牌HS 2.0T、HS PHEV旗艦版恢復正常銷售，至此...

SCFI運價終止連四漲

美國對其他國家課高額對等關稅但先暫緩90天，亞洲陸續恢復出貨，大陸因美中對抗升級致出口北美無貨可載；然最新一期遠東到北美...

星宇雙引擎熱轉 營運起飛

星宇航空18日雙喜臨門，日本神戶機場舉行國際線啟用典禮，星宇航空成首航業者，同時也是星宇日本線第11個航點開航日。星宇航...

拓神戶航線 攻世博商機

搶攻大阪世博商機，日本神戶機場18日國際機場航廈啟用，長榮航空、星宇航空昨日同步開闢台北（桃園）-神戶航線。星宇是唯一台...

車廠年中促銷戰 提前開打

為搶攻市場、讓訂單提早落袋，多家車廠提前推促銷，以往5月夏季競賽開啟各家車廠年中促銷戰，今年提前自4月啟動，包括和泰車、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。