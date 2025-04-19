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車廠年中促銷戰 提前開打
為搶攻市場、讓訂單提早落袋，多家車廠提前推促銷，以往5月夏季競賽開啟各家車廠年中促銷戰，今年提前自4月啟動，包括和泰車（2207）、福斯、MG都早早發表促銷案，配備升級、高額零利率或是超低月付方案，預期5月真正夏季競賽來臨後，市場將會更熱鬧。
MG原本就是主打高性價比，在通過國產車自製率的考驗後，此次持續鎖定小資族，4月推出多項輕鬆入主的購車方案，透過彈性靈活的購車方案，包括降低購車門檻，首年超低月付1,228元起的「貸我走專案」、首年免付本金的超低月付方案，或是零利率貸款方案。
此外，MG ZS無痛升級原廠電動尾門的限時優惠，解放雙手讓日常裝載更加便利，同時亦可選擇原廠電子後視鏡。
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