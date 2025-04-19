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中華MG旗艦車 重返市場

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
中華車董事長嚴陳莉蓮。聯合報系資料照
中華車董事長嚴陳莉蓮。聯合報系資料照

趕在傳統車市夏季競賽旺季來臨前，中華汽車（2204）昨（18）日宣布，MG品牌HS 2.0T、HS PHEV旗艦版恢復正常銷售，至此中華車旗下四款汽油休旅車型，包括HS 1.5T、HS 2.0T、HS PHEV旗艦版與ZS 1.5L旗艦版全都恢復正常銷售。中華車重申，MG品牌將全力配合國產化政策，並持續提升與在地化供應鏈的合作關係。

市場分析，去年8月之後因為國產車自製率規範而受到影響的車款，除了MG品牌車款恢復正常銷售外，現代汽車的Hyundai Custin也在今年3月恢復生產，現代汽車也確定讓全新車款Mufasa導入國產化，市場供應趨於穩定，整體車市可望回歸正常發展。

中華車強調，MG品牌全力配合國產化政策，並加速提升與在地化供應鏈的合作關係。隨MG品牌旗下所有汽油車款恢復正常銷售，市場信心回穩，預期MG銷量將止跌回升，為中華汽車帶來營運助力。MG HS全車系與ZS 1.5L旗艦版恢復正常銷售，交車期回歸穩定，旗下主力雙車型交車期平均一個月內。

此外，中華車隨著自製率提高，原本市場預期MG車款售價將大幅上漲8萬至10萬元，但在中華車吸收部分成本之後，漲幅控制在2到3萬元，主力車款HS 1.5T從91.5萬元漲至93.9萬元，漲2.4萬元，HS 2.0T漲3萬元、HS PHEV漲3萬至124.9萬元，ZS 1.5L則從74.9萬元漲2萬元至76.9萬元。

中華車 國產車

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