星宇雙引擎熱轉 營運起飛

星宇航空（2646）18日雙喜臨門，日本神戶機場舉行國際線啟用典禮，星宇航空成首航業者，同時也是星宇日本線第11個航點開航日。星宇航空策略長劉允富表示，日本線布局已成為含金量最高的地區，隨著日本線布局更廣、北美線搶攻東南亞轉機客，兩大布局推動今年營收、獲利再挑戰新高。

川普對等高關稅重擊全球產業，劉允富表示，「畢竟美國關稅那一拳太重」，航空客、貨運多少會承壓。但他強調，星宇航空兩大引擎同步發動，一是加密含金量最高日本線，拉高營收、獲利；二是深耕北美線，搶攻東南亞轉機客商機。

隨著星宇航空在三年內已打消累計虧損，星宇2025年將可以配發現金股利。

劉允富指出，日本航線是集團營收貢獻主要來源，2025年第1季日本線占全體營收接近五成、每周飛日本航班共101班，對於總航線的占為41%，尤其，日本載客第1季的平均載客率超過九成，為星宇三大航線布局當中含金量最高的航線。

其次，目前星宇航空北美轉機客約占總載客的六成，6月2日星宇航將開闢桃園-安大略，屆時總班次會達到28班，美西航點會有四個城市；北美線還會持續擴大航網，預計今年第4季或是2026年第1季還會加開北美新航點，隨著新機陸續交機，下一步就是揮軍美東市場航點，至於要首先布局那一個城市還在評估。

面對川普對等關稅大海嘯，劉允富分析，全球的產業都會受到這個事件影響，整個關稅政策一直在變化當中，不須過度悲觀。客運市場部分，日本市場到目前為止相對撐盤，但北美線純旅遊市場已感受到消費緊縮壓力，訂位表現相較去年同期趨緩，有可能只是短期壓抑反應，長期美國製造有望推升商務客運需求，隨政策變動，未來會繼續觀察。

航空貨運市場的部分， 5月2日對美國小額包裹關稅豁免將取消，這個事件勢必衝擊電商貨量；日前因為高關稅要實施，航空貨運出現一波搶出貨潮，造就一波短期急單拉貨效應；川普近期宣布高額對等關稅暫緩90天，目前搶運力道不如前波高點，正在觀察後續變化。

劉允富認為，日本對於國人來說是充滿魅力的航線，即便川普關稅政策出來，日本匯率對國內旅客太吸引力，以日本線的旅客結構，目前為止受到川普的關稅政策波及訂位變化相對小，機票價格表現平穩，2025還是看好日本觀光旅遊市場成長力道。