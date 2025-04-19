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麗寶北市地上權案將聯賣 每戶總價最低1,600萬元起

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

麗寶集團旗下台北市地上權住宅案啟動聯賣，預計最快今年6月後陸續登場，合計總銷破百億元，將在麗寶集團新莊總部大樓設立聯合銷售中心。麗寶集團表示，由於全案是地上權案，價格將是市價七折，每戶總價最低1,600萬元起，希望讓消費者「輕負擔」入住台北市中心。

麗寶集團指出，消費者苦於高房價，尤其是都會區市中心房價；建商也苦於高地價、土地原料難取，加上高建築成本，經營上也愈來愈艱鉅。

不過，地上權是緩解高房價可行的政策，因此集團近年積極參與國內各縣市地上權土地標售案，希望透過地上權案、輕土地成本的方式，加上合理的利潤下，讓民眾能「輕負擔」的住在台北市。

麗寶集團表示，目前集團手中約有51筆地上權土地，總面積約近6萬坪，已陸續規畫開發中，而今年是集團地上權案啟動元年，集團旗下包括上市的名軒開發等八家建設公司，今年將在台北市除文山區以外的各行政區、陸續推出共12筆地上權案，最快今年6月啟動銷售。

麗寶集團在台北市的地上權案，包括臨沂街、杭州南路、建國中學附近、內湖、潮洲街、信義區等，除了文山區外，其他11個行政區都有地上權精緻住宅，合計總銷金額挑戰百億元。

地上權 房價 消費

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