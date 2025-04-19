拓神戶航線 攻世博商機

搶攻大阪世博商機，日本神戶機場18日國際機場航廈啟用，長榮航空（2618）、星宇航空昨日同步開闢台北（桃園）-神戶航線。星宇是唯一台籍台北、台中兩地出發一周十班，瞄準京、阪、神生活圈商機；長榮航空昨日開闢桃園-神戶航線，成為台灣飛往關西航班最多的航空公司。

星宇航空策略長劉允富表示，神戶是星宇航空開闢在日本的第11個航點，隨著世界博覽會開幕，神戶將迎來大量的國際遊客，這條航線的開通進一步為兩地的交流提供更便捷的交通選擇。

星宇全新啟航的台北（桃園）-神戶及台中-神戶4月訂位情況非常好，價格也相當好，台中-神戶訂位達到八成以上，台北-神戶也會有七、八成；開航後預計10月底會評估是否要增班，最快增班時間會在冬季班表。

劉允富表示，歡喜開航的同時，星宇航空宣布將與日本知名石油公司之一的Cosmo Oil Marketing Co., Ltd. 簽訂合作備忘錄，成為首家於神戶機場使用日本自產永續航空燃油（SAF）的航空公司，星宇航空自開航以來，新機交機的飛渡航班也早已使用至少5%的SAF，未來也將持續提升添加比例，為永續發展做出更多貢獻。