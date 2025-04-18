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精銳建設沉浸式美學場域「曜動·尋覓綠藝之境」開展

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
精銳建設打造沉浸式美學場域，「曜動·尋覓綠藝之境」19日開展。記者宋健生/攝影
精銳建設打造沉浸式美學場域，「曜動·尋覓綠藝之境」19日開展。記者宋健生/攝影

素有「完美生活提案者」美名的精銳建設，將於4月19日至6月22日，在北屯「曜精銳」接待中心舉辦《曜動・尋覓綠藝之境》當代藝術聯展，為期兩個多月的展覽，將集結奈良美智、草間彌生、村上隆等台美日韓藝術家，共展出38件雕塑、油畫、版畫與裝置藝術品。

現場亦邀請藝術家王尋、張育嘉共襄盛舉，透過沉浸式的美學體驗，讓建築與藝術在光影流轉間展開深度對話。

「曜」有日光之意，而「曜動」則象徵日光流轉。ARTAGE藝術時代執行長洪筱雅表示，此次展覽嚴選38件雕塑、油畫、版畫與裝置藝術品，從日本當代藝術家奈良美智、草間彌生、村上隆、塩田千春、名和晃平，到台韓藝術家王尋、張育嘉、洪易、李慶美。

每件作品皆與自然、人文相關，巧妙融合場域大面積落地玻璃與綠意盎然的景觀設計，讓觀展者能夠隨著光影的變化，細細品味每件藝術品的獨特風貌。

值得一提的是，此次將首度展出深受大眾喜愛的奈良美智限量巨型銅雕《節子貓》，這座重達400多公斤的作品，以獨特的童趣風格，靜靜地佇立在展覽空間，彷彿訴說著溫暖與孤獨並存的故事。

還有以裝置藝術聞名的日本藝術家塩田千春經典之作《存在的狀態》，以金屬框、船及縝密交織的黑線，構築出記憶與時間之間的流動。

此外，展覽也將帶來美籍台裔藝術家王尋多件代表性雕塑，透過燈光、空間與雕塑之間的動態對話，營造如電影場景般的氛圍。新銳藝術家張育嘉則帶來肉星球雙拼等系列作品，以鮮明的色彩與童趣筆觸，開啟觀者對想像世界的探索。

為了讓觀展者近距離感受藝術的魅力，展覽期間也精心策劃一系列活動，包括邀請CANS當代藝術新聞雜誌總編輯鄭乃銘進行藝術專題講座，還有身兼「BIKE機踏車樂團」主唱的藝術家張育嘉進行講唱會，以及《美獸太空膠囊機關偶》立體木質拼圖藝術工坊，學員可以透過DIY親手組裝專屬藝術作品，體驗創作樂趣。

深耕台中房市多年的精銳建設，不僅以卓越的建築實力締造多項地標，更將美學DNA深植品牌核心。

自2012年創立「精銳AAM藝術館」以來，陸續與202位國內外藝術家攜手策劃八檔重量級展演，吸引超過1.35萬人次走入藝術場域，同時透過「精銳森林會」，將美學涵養融入企業文化，培養團隊的藝術鑑賞力與創造力，從內而外展現品牌在美學素養的堅持。

精銳建設總經理吳秋凉表示，此次展覽場域是以「精銳AAM藝術館」的延伸為設計理念，特邀木荷景觀設計團隊打造整體景觀、設計自然坡度及水瀑地景，搭配精銳樹木銀行珍藏多年的大型喬木，隨光影流轉讓建築、景觀與作品形成天然藝術展演。

海宇國際總經理周世凱表示，「生活即藝術，藝術即生活」已成為當代顯學，精銳不僅構築建築，更構築一種全新的生活方式，將美學深植於城市發展之中。

精銳建設南區首發建案「曜精銳」同樣延續品牌核心，2,323坪規劃4棟地上14、23層，地下3層地標級建築，外觀由WAA王銘鴻建築事務所，以及豪宅御用木荷景觀負責人孫培強、景觀巨擘上境設計許富居等聯手操刀設計，

此案主打24至41坪、二至三房產品，二房主力總價2,000萬至2,200萬元；三房則在2,400萬至2,800萬元，吸引不少自營商、醫護、科技等菁英族群購入。

觀展者能夠隨著光影的變化，細細品味每件藝術品的獨特風貌。記者宋健生/攝影
觀展者能夠隨著光影的變化，細細品味每件藝術品的獨特風貌。記者宋健生/攝影
現場集結奈良美智、草間彌生、村上隆等台美日韓藝術家共38件雕塑、油畫等作品。記者宋健生/攝影
現場集結奈良美智、草間彌生、村上隆等台美日韓藝術家共38件雕塑、油畫等作品。記者宋健生/攝影

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