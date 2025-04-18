經營權之爭白熱化 宇隆大股東合體爭取支持

精密金屬零件加工大廠宇隆（2233）5月29日將全面改選九席董事，目前掌控經營權的伸興（1558）董事長林志誠，昨（18）日與宇隆董事長劉俊昌合體現身，強調現任經營團隊經營績效卓越，全力爭取小股東支持，有信心掌握多數席次。

伸興17日公告再增加宇隆1%持股，以強化經營權，累計持股比例已達26.06%；另一大股東程泰掌握約20%股權，同時提名九席董事候選人，程泰董事長楊德華昨天也強調，有信心爭取過半董事席次。

由於4月底委託書啟動在即，市場高度關注宇隆的經營權之爭。伸興指出，之前與楊德華協商，很遺憾沒能達成共同提名共識，最後只得各自提名。目前，伸興提出的董事候選名單，原經營團隊全入列。

宇隆經營權之爭小檔案

宇隆預定5月29日召開股東常會，委託書大戰提前一個月啟動，宇隆昨天安排媒體參訪台中港新廠，林志誠、劉俊昌均出席，也提前點燃委託書爭奪戰的戰火。

林志誠指出，伸興集團深化機電整合與精密機械加工的產業應用，包括電動自行車、電動車、AI伺服器、機器人等，並透過資源整合與分工合作機制，擴大多元產業市場布局。

劉俊昌表示，三年前宇隆基於持續擴大業務版圖，不斷提升技術開發能力，及確認雙方的經營理念一致，伸興成為宇隆最大股東及董事席次過半。

宇隆四年前改選董事，林志誠與楊德華競爭激烈，後來三方經取得和解共識，最終改選，伸興取得多數席次，程泰則拿下兩席。