宇隆經營權之爭 程泰楊德華有硬仗要打

宇隆（2233）經營權之爭再度開打，主角之一的程泰（1583）集團董事長楊德華，早在十年前就投資宇隆，並成為最大股東，據了解，當初是基於財務投資及資源互補考量，不料三年前「半路殺出程咬金」，伸興突然公告公開收購宇隆21.56%股權，也打亂楊德華的布局。

楊德華是工具機業界大老，但他也擅長股市投資及財務操作，程泰集團旗下五、六家投資公司，投資宇隆、惠特、博大、裕國等多檔股票，認列金融評價利益挹注，讓程泰去年每股稅後純益達11.37元，不但創歷史新高，更榮登工具機類股獲利王。

此次宇隆改選，三方事前也曾多次協商，但仍未能就董事席次達成共識，而楊德華有了上次經驗，也是步步為營，儘管目前持股仍與伸興約有5%的差距，但已比三年前縮小許多，楊德華信心十足，認為在公開徵求委託書上有足夠實力。