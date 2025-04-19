SCFI運價終止連四漲
美國對其他國家課高額對等關稅但先暫緩90天，亞洲陸續恢復出貨，大陸因美中對抗升級致出口北美無貨可載；然最新一期遠東到北美線運價漲跌互見。物流業者表示，北美貨物需求不會消失，暫緩出貨只會加重未來需求出籠的搶艙壓力。
物流業者分析，因應大陸地區出貨量減少，各家海運業者都會減少供應量，根據知名海運機構德魯里（Drewry）預測未來五周內，亞洲至北美航線將有53%運力取消，有助運價止穩。
上海集裝箱出口（SCFI）運價指數最新一期昨（18）日出爐，終止連四漲，指數下滑24.1點至1,370.58點，周跌幅1.7%。
大陸出口北美需求急凍，但運價僅小跌。
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