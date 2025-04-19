美港口10月14日起對陸船收費 貨櫃三雄有望迎轉單

美國17日公布停泊美國港口陸製船隻收費標準，貨櫃三雄長榮（2603）、萬海（2615）北美線船舶都不是大陸製，陽明 （2609）大陸製船舶航行比重也不高，因應變動進行調度，預期將享受運價上漲紅利，及是否出現艙位轉移（轉單）效益。

根據業界統計，中遠海控、馬士基、地中海、以星等大航商大陸製船舶比重都在三成以上，運力將受限；長榮、陽明及萬海大陸製船舶比重在13%以下，預期將享受運價上漲紅利。

根據國際專業機構統計資料，全球前11大航商航行北美線船舶中，採用大陸船舶比重超過25%的船公司，有中遠+東方海外的占比達51%，以星占比32%，第三高的達飛為21%；長榮、萬海都沒有用大陸訂造船舶經營美國航線。北美線一向是各大航商主要生財路線，若有航商調度難度增加，其他航商就有機會增加貨源。