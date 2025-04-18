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手撕優惠券正夯！寵愛媽咪 小仁泉母親節活動開跑

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
隨著母親節將近，知名連鎖飲品業者「小仁泉豆漿」推出一系列特別的優惠活動。業者提供
隨著母親節將近，知名連鎖飲品業者「小仁泉豆漿」推出一系列特別的優惠活動。業者提供

隨著母親節將近，知名連鎖飲品業者「小仁泉豆漿」推出一系列特別的優惠活動，希望藉此感謝母親們的辛勞與奉獻。小仁泉豆漿的加盟店遍佈台灣中南部地區，這次的母親節活動不僅吸引眾多消費者的目光，更展現品牌對公益的持續關注。

活動期間自4月21日至5月11日，小仁泉豆漿推出名為「我滴媽呀！」母親節限定優惠券，消費者可享受多項買一送一的優惠，讓大家在品味美味飲品的同時，也能感受到節日的溫暖。

活動內容包括：養身木耳飲品買一送一，眾多飲品第二罐只需加10元，還有招牌點心第二碗+1元優惠，讓消費者在享受健康飲品的同時，搭配美味的小吃，實現一站式的美食體驗。

小仁泉豆漿創辦人姜泰盛表示，豆漿與木耳飲品不僅營養豐富，還受到各年齡層消費者的喜愛。許多顧客幾乎每兩三天就會光顧一次，對於他們的豆漿情有獨鍾，似乎一天不喝就會感到缺少了什麼。

此外，姜泰盛也強調，品牌未來將持續推出更多以健康為優先的飲品，讓消費者能夠安心享用，感受到小仁泉豆漿所帶來的幸福滋味。

除了優惠活動，小仁泉豆漿也積極參與公益。長期舉辦捐血公益活動，並在店內設置愛心捐款箱，鼓勵顧客在購買飲品的同時，為公益出一份心力。不僅展現品牌的社會責任感，也讓消費者在享受美味的同時，能夠參與到公益行動中。

姜泰盛強調，小仁泉豆漿的母親節活動不僅僅是一場促銷，更是一個讓大家表達對母親感謝之情的機會。透過這些優惠與公益活動，品牌希望能夠讓每一位母親都感受到被珍惜與愛護的氛圍。

隨著活動的推進，姜泰盛也期待更多的消費者能夠參與其中，享受健康、美味的飲品，並在這個特別的節日裡，傳遞愛與關懷。

小仁泉豆漿也積極參與公益，長期舉辦捐血公益活動。業者提供
小仁泉豆漿也積極參與公益，長期舉辦捐血公益活動。業者提供

母親節 消費 豆漿

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