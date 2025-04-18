皇翔永和「大陳單元3」公辦都更動土 更新後價值衝300億元
皇翔建設（2545）2021年拿下永和「大陳社區單元3」最優申請人，並在2022年完成簽約，18日舉行開工典禮，投資方皇翔建設董事長廖年吉親自出席；皇翔建設發言人暨副總游玉華表示，美國關稅戰對全球政經影響很大，但目前關稅未定案，因此現在看房市「說不準」，因為未來變數很大。
不過游玉華強調，可以確定的是，房價要大跌的機會不大，主因工、料成本高，加上合理加工利潤後，價格要大跌有難度。
她指出，今年皇翔預計推一到兩個案子，其中一筆推案可能是「大陳社區單元3」，該案更新後的價值約達300億元，但目前整體銷售金額未定，公司可分回的銷售的戶數也還沒底定，目標今年底前開賣，不過還是要視市場狀況，以及代銷預計進場的時間而定。
「大陳社區單元3」公辦都更案更新戶數共252戶，在5個月內全數和平完成搬遷，並在2024年7月啟動拆除，全案將興建三棟樓高33~35樓的住宅大樓，以及一棟9樓高的新生市場和商辦，總戶數約達1,157戶，預計2029年完工交屋；皇翔建設先前初估投資金額約160億元，估將創造近300億元產值。
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