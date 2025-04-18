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微風之夜將登場！珠寶總價值破百億 滿額抽50萬長榮機票

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
去年微風浪漫巴黎之夜館內人潮絡繹不絕。業者/提供
去年微風浪漫巴黎之夜館內人潮絡繹不絕。業者/提供

一年一度的微風廣場時尚盛事「Breeze Night-微風之夜」，將於5月9日盛大舉辦聖特羅佩之夜。今年以南法度假天堂聖特羅佩為靈感，這裡不僅是全球名流的度假聖地，更是法國最具藝術氣息的場所之一。

今年微風之夜將帶領貴賓進入蔚藍海岸的奢華世界，展現法式藝術風情與極致奢華體驗。微風廣場聖特羅佩之夜，館內眾星、精品雲集，各類珠寶首飾應有盡有。現場還有精采表演、DJ Show、頂級品酒會與打卡活動，今年更推出「幸運大獎Lucky Voyage」抽獎活動，只要於活動期間，憑微風積點禮遇會員資格累積消費滿10,000元以上，即可參加「抽獎」乙次，累積消費滿20,000元以上，即可擁有「抽獎機會」兩次，以此類推。幸運得主有機會把價值500,000元的「長榮航空電子交換機票」帶回家。

全館酬賓回饋滿千送百、滿萬送千，珠寶、手錶單筆滿30,000元贈1,500元；國際精品單筆滿10,000元贈1,000元；流行名品、飾品單筆滿5,000元贈500元；化妝品、香氛、時尚鞋履單筆滿3,000元贈300元。還有加碼現抵回饋別錯過，珠寶、手錶單筆滿300,000元加碼抵用3,000元、單筆滿500,000元加碼抵用7,000元。

國際精品單筆滿200,000元加碼抵用2,000元、單筆滿400,000元加碼抵用5,200元；香氛保養、時尚鞋履、流行名品單筆滿100,000元加碼抵用1,000元、單筆滿300,000元加碼抵用3,600元。於指定區域使用悠遊付，單筆消費達指定門檻，即可兌換該檻回饋之紙本酬賓券，最高達6%回饋。憑微風積點禮遇會員資格刷微風聯名卡當日累積消費滿指定門檻，還有機會帶走LEZUN家用紅酒冷藏櫃、LG Styler蒸氣電子衣櫥、SAMSUNG 77吋4K電視，享受高品質生活，同時擁有17%超高回饋。

今年微風之夜的珠寶總價值破百億，超過220件千萬、百萬珠寶齊聚一堂，其中備受矚目的是全球唯一的PIAGET Essence of Extraleganza系列 18K玫瑰金黃色藍寶石蛋白石長項鍊，最高價則是同系列的祖母綠手鐲錶奪下冠軍，價值近9000萬，為全場最高價。

Cartier、CHAUMET、BOUCHERON三大法國頂級珠寶品牌也推出全新系列商品，CHAUMET更祭出3,000萬18K白金冠冕一展風采。設計風格大膽的BOUCHERON有微風廣場獨家的ANIMAUX動物系列 Cicada雪蟬戒指。全球限量的義大利國寶級珠寶DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草系列，璀璨的外型更是夜晚中最亮的一顆星。

另外，GUCCI、PRADA、BALENCIAGA、LOEWE、Saint Laurent還有微風全新、獨家商品千萬別錯過。活動期間推出「珠寶奢華滿額禮」，憑微風積點禮遇會員當日於珠寶或手錶專櫃累積消費滿600,000元以上，還可兌換「微風紙本酬賓券5,000元」乙份。

微風 消費 珠寶

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