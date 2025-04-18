川普玩真的！宣布180天後對中製船收港口費 貨櫃三雄立即受惠

美國貿易代表署（USTR）公布，將自180天後對中國大陸船舶與中製船徵收港口費，川普「非紅鏈海運計畫」玩真的，國內的貨櫃三雄長榮（2603）、萬海（2615）北美線服務的船舶都不是大陸製，陽明海運（2609）雖有大陸製的船舶航行這條線，但比重不高，未來會因應市場變動進行船舶調度調整。

根據外電顯示，美國貿易代表署（USTR）公布的計畫顯示，航商手上的大陸製造船舶，未來在停泊美國港口時，都將以每趟航程為標準按貨物重量收費。法人分析，隨著政策將課高額費用即將上路，全球航商的競爭力有望重新洗牌，即國內的貨櫃三雄長榮、陽明及萬海在北美市場的競爭力受到重視。

根據業界的統計數字，中遠海控、馬士基、地中海、以星等大航商的大陸製船舶比重都在三成以上，運力將大幅受限；國內貨櫃三雄長榮、陽明及萬海大陸製船舶比重落在13%以下，預期不僅將享受運價上漲帶來的紅利，未來也可以注意是否出現艙位轉移（轉單）的效益。

根據國際專業機構統計資料，國內的貨櫃三雄在這個統計當中，長榮、萬海都沒有用大陸訂造的船舶來經營這條航線；其中，直接受到傷害最大為COSCO Group(中遠+東方海外)占比達到51%，北美線一向是各大航商的主要生財基地之一，大陸製的船舶超過5成，在調度上的難度會增加，其他航商就有機會加新客源。

全球前十一大航商目前航行北美的船舶當中，採用大陸船舶比重超過25%的船公司共有COSCO Group(中遠+東方海外)占比達到51%，第二高的業者為Zim(以星)占比為32%，第三高的業者為CMA CGM Group(達飛)21%，但並沒有超過25%。

根據最新外電，美國總統川普正以「振興美國造船業」為名，為抑制中國大陸在海運業的影響力，已正式公布停泊美國港口的中國大陸製船隻收費標準，正發起一場前所未有的海上貿易運輸供應鏈大戰。