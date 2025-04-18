穿破數位高牆、看見真實世界：紀錄片「星星之火4：衝破同溫層！」
數位時代中，每個人隨時都能取得大量新聞資訊，但弔詭的是，似乎更難聽見不同的聲音。根據路透社2024年的最新報告，台灣大眾的新聞來源有80%為網路平台，演算法精準地依據用戶偏好推送內容，社群媒體的分享機制更讓觀點相近的人緊密連結，「同溫層」及「回音室效應」已成為當下重要現象。
過去，新聞為人們打開通往世界的窗，現在，我們透過演算法打開的，卻是一個經過精心打造的專屬世界--不再是通往真實，而是通往一個量身訂製的資訊泡泡。在演算法築起的高牆下，大家不自知地困在片面資訊中，失去對社會的真實感知。這種資訊接收的片面化正在重塑公共論述的生態。在重大公共議題上，不同立場者的觀點差異正在擴大，日益嚴重的極化與分裂，正將我們的社會帶往怎樣的未來？蕭同茲先生文化基金會為深入探索此議題，特企劃製作公益紀錄片「星星之火4：衝破同溫層!」，今日正式於基金會官網上線。(http://www.hsiaotungtzu.org/news.html)
本片就新聞產業在同溫層現象中所扮演的角色、同溫層現象帶來的衝擊、及新聞媒體乃至視聽眾如何衝破同溫層，走訪第一線新聞人及科技及文化趨勢意見領袖，受訪者包括（依姓氏筆劃排序）：王思捷、吳琬瑜、李雪莉、徐秋華、格倫·韋爾(Glen Weyl) 、陳順孝、郭崇倫、楊照、楊立偉、簡信昌、及蘇宇暉。當演算法築起高牆，讓資訊困在回音中，新聞的使命，不再只是報導事實，更需要搭起激盪對話、連結世界的橋樑。基金會藉由本片希望能激發更多的觀點與討論，讓多元的聲音交匯，衝破同溫層，為社會創造更多的可能。
蕭同茲先生文化基金會為紀念中央通訊社創社社長蕭同茲先生所設，蕭先生當年以前瞻的眼光與無私的胸襟，帶領中央通訊社成為世界五大通訊社之一，為華文新聞史留下輝煌的一頁。
基金會長年持續關切台灣新聞產業在時代變遷中所遭遇的挑戰及扮演的角色，2021年推出「星星之火-新聞人的一生志業」紀錄片，走訪第一線新聞人，探討新聞產業如何在數位洪流下，奮力求生、同時守護新聞核心價值；2023年推出「星星之火2 : 風起-新聞人的永續使命」紀錄片，以聯合國「2030永續發展目標」SDGs為標的，討論新聞的公共性，在後疫情時代，思考如何善用新聞媒體的影響力，為人類「永續」盡一份心；2024年推出「星星之火3：與AI共舞、守護真實之光」，聚焦AI議題，探討在資訊真假難辨的AI新世代，新聞人如何守護新聞的真實性、建立視聽眾對新聞品牌的信賴度；基金會藉由一系列「星星之火」紀錄片，持續探索時代大趨勢，並同步記錄當下新聞人對新聞本質的思索與堅持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言