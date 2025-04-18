穿破數位高牆、看見真實世界：紀錄片「星星之火4：衝破同溫層！」

數位時代中，每個人隨時都能取得大量新聞資訊，但弔詭的是，似乎更難聽見不同的聲音。根據路透社2024年的最新報告，台灣大眾的新聞來源有80%為網路平台，演算法精準地依據用戶偏好推送內容，社群媒體的分享機制更讓觀點相近的人緊密連結，「同溫層」及「回音室效應」已成為當下重要現象。

過去，新聞為人們打開通往世界的窗，現在，我們透過演算法打開的，卻是一個經過精心打造的專屬世界--不再是通往真實，而是通往一個量身訂製的資訊泡泡。在演算法築起的高牆下，大家不自知地困在片面資訊中，失去對社會的真實感知。這種資訊接收的片面化正在重塑公共論述的生態。在重大公共議題上，不同立場者的觀點差異正在擴大，日益嚴重的極化與分裂，正將我們的社會帶往怎樣的未來？蕭同茲先生文化基金會為深入探索此議題，特企劃製作公益紀錄片「星星之火4：衝破同溫層!」，今日正式於基金會官網上線。(http://www.hsiaotungtzu.org/news.html)

本片就新聞產業在同溫層現象中所扮演的角色、同溫層現象帶來的衝擊、及新聞媒體乃至視聽眾如何衝破同溫層，走訪第一線新聞人及科技及文化趨勢意見領袖，受訪者包括（依姓氏筆劃排序）：王思捷、吳琬瑜、李雪莉、徐秋華、格倫·韋爾(Glen Weyl) 、陳順孝、郭崇倫、楊照、楊立偉、簡信昌、及蘇宇暉。當演算法築起高牆，讓資訊困在回音中，新聞的使命，不再只是報導事實，更需要搭起激盪對話、連結世界的橋樑。基金會藉由本片希望能激發更多的觀點與討論，讓多元的聲音交匯，衝破同溫層，為社會創造更多的可能。

蕭同茲先生文化基金會為紀念中央通訊社創社社長蕭同茲先生所設，蕭先生當年以前瞻的眼光與無私的胸襟，帶領中央通訊社成為世界五大通訊社之一，為華文新聞史留下輝煌的一頁。