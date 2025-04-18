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中鋼節能減碳獲肯定 氣候變遷與水安全評比列領導級

中央社／ 台北18日電

國際性非營利組織碳揭露專案（CDP）近日公布2024年企業評比結果，中鋼連續2年於「氣候變遷領域」獲領導A-等級，並首次在「水安全領域」擠身領導A-等級，展現中鋼節能減碳相關資訊的揭露透明度。

中鋼今天發出新聞稿指出，CDP是全球性的非營利組織，推動企業揭露自身營運對環境的影響，並依據標準化評分模型進行評分，以評估企業環境策略與永續管理成熟度。除了促進企業永續治理之外，也幫助國際投資人做出投資決策，CDP評分等級以領導等級A與A-為最高等級。

在「氣候變遷領域」方面，中鋼推動節能減碳工作，2011年至2020年的10年期間，總計完成1182件減碳方案，每年累計減少碳排放量達到145萬噸二氧化碳，平均一年減碳0.65%。

另外，中鋼於2021年起對應全球減碳熱潮，主動強化減碳力度。於2021年至2024年計完成868項減碳方案，包括增加製程餘熱回收機制、提升餘熱回收效率、提高能源效率、汰換老舊設備與導入AI技術等工作，累積年減碳量138萬噸，年減碳幅度達6.2%。

在「水安全領域」部分，中鋼多年來實行節水管理及回收水再利用工作，廠內循環水可逐級使用5至6次，製程用水回收率高達98.5%外，廠內每日再生水的使用量已提高至7.02萬噸，占目前每日補充用水量的比率超過60%。中鋼表示，強化中鋼用水韌性，也增加台灣自來水公司調度支援民生用水的空間。

中鋼表示，面對當前全球競爭環境的挑戰，將持續精進節能減碳工作，開發低碳精緻鋼品及提升產品VP值（Value Performance，物有所值），不再追求生產更多的鋼鐵，而要從鋼鐵中創造更大的價值。

中鋼 減碳

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