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宇隆合體大股東伸興推9席董事改選 程泰足額提名競逐

中央社／ 台中18日電

精密零件機械加工廠宇隆將於5月29日召開股東會，並改選9名董事（含3席獨立董事），宇隆大股東、家用縫紉機大廠伸興董事長林志誠與宇隆董事長劉俊昌，今天在宇隆台中梧棲新廠合體，共推9席董事，宣示雙方持續合作決心。

另一方面，宇隆第2大股東程泰集團，也足額推出6席董事和3席獨立董事候選人，競逐宇隆9席新任董事。

宇隆將於5月29日召開股東會並改選董事，董事長劉俊昌今天在台中梧棲新廠記者會中指出，宇隆持續與大股東伸興合作，共推9席董事。

伸興、宇隆指出，雙方擴大在財務、研發、生產與市場層面的整合效益，伸興持續加碼投資宇隆，藉由機電整合基礎，協助宇隆打造模組化解決方案，合力擴大跨產業領域的多元化業務拓展。

宇隆在4月17日更新董事候選人名單，根據公告，宇隆新任董事候選名單中，涵蓋宇隆和伸興雙方經營團隊，包括伸興董事長林志誠、總經理劉棟樑、董事蔡崇廷、策略長周俊伸；宇隆董事長劉俊昌、總經理蔡銘東，另外宇隆提名3位具備學術、產業、法律、財經背景等專業人士，擔任獨立董事。

另一方陣營、宇隆第2大股東程泰集團，此次推出足額候選人競逐宇隆新任董事席次，其中包括程泰集團董事長楊德華之子、副總裁楊丞鈞；楊德華之女、程泰機械總經理楊舒涵；楊德華之子、亞崴機電總經理楊尚儒；以及程泰機械董事長特助王丞軒、佳得偉實業董事長司晴星、惠特科技財務顧問羅儷英，另提名3席獨董候選人共同角逐。

根據公告，到4月17日為止，伸興持有宇隆股權比重增加至26.06%，穩居宇隆最大股東。產業人士指出，程泰集團目前持有宇隆股權比重約2成。

伸興在2022年6月對宇隆啟動公開收購，之後取得宇隆過半董事。程泰集團董事長楊德華先前以弘聚投資法人代表擔任宇隆董事，2024年12月中旬弘聚投資改派法人代表為楊丞鈞。

伸興 股東會 董事長

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