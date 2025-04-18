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美將徵中國船港口費 分析師：貨櫃三雄可望受惠

中央社／ 台北18日電
長榮海運。圖／長榮海運提供
長榮海運。圖／長榮海運提供

美國公布中國船舶港口費徵收方案，分析師指出，收費標準或費用比前次方案下降許多，船公司可透過航線調度來減少衝擊，長榮、陽明、萬海目前航行美國的中國製船隻比重分別為0%、17%、0%，可望受惠美國線長期運價潛在上漲機會。

美國貿易代表署（USTR）今天發布對中國擁有與營運船舶課高額港口費、中國承造但非中國營運商的船則課較低費用的計畫。川普政府藉此打擊中方在海運的主宰地位，振興美國國內造船

華爾街日報指出，美國貿易代表署今天表示，港口費將按每趟赴美航程收取，每艘船每年最多徵收5次，6個月後開始對中國船東和運營商的中製船舶每趟美國航程徵收每淨噸50美元費用，接下來3年裡的費用是每淨噸年增30美元。

至於中國建造但非中國運營商的船，則按淨噸位或是貨櫃數量收費，6個月後的收費方式為每淨噸18美元或每只貨櫃120美元，接下來3年裡每淨噸年增5美元或按比例增加貨櫃費用。

分析師指出，由於前次USTR公布收費標準後收到大量反對意見，因此方案調整後無論收費標準或費用都下降許多，其他差異還有收費改採漸進式，收費對象改為僅限定於靠港美國的船舶，收費對象由船公司的中國製船隻比重改為靠港中國製船隻計費；船公司可透過航線調度來減少衝擊，對美國線供需及運價影響會較前次方案小。

分析師強調，台灣貨櫃三雄長榮、陽明、萬海目前航行美國的中國製船隻比重分別為0%、17%、0%，可望受惠USTR對中國製船隻收費，造成美國線長期運價潛在上漲機會。

貨櫃航運諮詢機構先前評論指出，新方案將對中遠海運集團造成打擊，而台灣、韓國的航運公司將因此受益，因為船隊中只有一小部分是中國製造。

航商分析指出，中國航運公司和使用中國建造船舶船隊的運營成本會提高，後果包括運費上漲、供應鏈中斷及全球船舶需求的轉變。短期內，貨主可能需要承擔更高的成本，導致運費波動；長期而言，造船需求可能會轉向中國以外的國家，市場對日本、韓國和台灣建造的船舶需求可能會增加。

此外，針對川普暫緩高額關稅90天，貨攬業者表示，理論上應該會搶艙、爆艙、漲價，但都沒有出現；市場處於出貨完等待政策變化的狀態，並不急著下單，且多數進口商、品牌商早已完成備貨，市場運力過剩。雖然紅海繞行短期吸收運力，但長期供給過剩壓力仍在，船公司轉向「控艙保價」策略（BlankSailing）控制運力，讓運價穩定。

美國 造船

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