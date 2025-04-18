捷運周邊租金水漲船高！新北市這站奪冠 單坪4657元

捷運帶來龐大商機，促使周邊店家租金水漲船高。根據實價登錄租賃資料，近一年新北市十大店租最貴的捷運站，以新埔站奪冠，店面平均單坪租金4657元，其次則是三重國小站與府中站位居二、三名，另外，前十名捷運站點中有4站都在中和新蘆線上。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新埔站周邊店租行情，已超越府中、湳雅夜市等板橋傳統著名商圈。因坐落於板南線與環狀線交會樞紐帶，擁有穩定的居住人口與成熟的生活機能，且鄰近學校、夜市、辦公與交通樞紐。

第二名的三重國小站平均單坪租金為2585元。陳金萍指出，三重國小站因居住人口多，帶動日常消費穩定支撐，因人流穩定、店面CP值（性價比）高，讓三重國小站周邊店面成為新北第二貴的站點。

店租前十名站點有4個站點位於中和新蘆線上，除三重國小站外，還有頂溪站、丹鳳站與南勢角站。

陳金萍指出，中和新蘆線因橫跨台北市、中永和、新莊、三重與蘆洲等多個區域，行經路線皆為人口密集區，多數站點周邊生活機能也相當成熟、工作機會多，且各自形成捷運商圈。