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捷運周邊租金水漲船高！新北市這站奪冠 單坪4657元

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
新北市捷運店面平均租金排行榜。圖／永慶房屋提供
新北市捷運店面平均租金排行榜。圖／永慶房屋提供

捷運帶來龐大商機，促使周邊店家租金水漲船高。根據實價登錄租賃資料，近一年新北市十大店租最貴的捷運站，以新埔站奪冠，店面平均單坪租金4657元，其次則是三重國小站與府中站位居二、三名，另外，前十名捷運站點中有4站都在中和新蘆線上。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新埔站周邊店租行情，已超越府中、湳雅夜市等板橋傳統著名商圈。因坐落於板南線與環狀線交會樞紐帶，擁有穩定的居住人口與成熟的生活機能，且鄰近學校、夜市、辦公與交通樞紐。

第二名的三重國小站平均單坪租金為2585元。陳金萍指出，三重國小站因居住人口多，帶動日常消費穩定支撐，因人流穩定、店面CP值（性價比）高，讓三重國小站周邊店面成為新北第二貴的站點。

店租前十名站點有4個站點位於中和新蘆線上，除三重國小站外，還有頂溪站、丹鳳站與南勢角站。

陳金萍指出，中和新蘆線因橫跨台北市、中永和、新莊、三重與蘆洲等多個區域，行經路線皆為人口密集區，多數站點周邊生活機能也相當成熟、工作機會多，且各自形成捷運商圈。

另外，自2020年環狀線通車後，沿線站點可與松山新店線、中和新蘆線、板南線及桃園國際機場捷運多條捷運路線相連接，大大提升交通便利性與擴大通勤範圍，同時也串連起新北市新店、中和、板橋、新莊等衛星市鎮，產生多個雙捷運交會站，帶動周邊商圈發展，讓中和新蘆線沿線商業活動熱絡、店租行情走強。

根據實價登錄租賃資料，近一年新北市十大店租最貴的捷運站，以新埔站奪冠，店面平均單坪租金4657元。圖／永慶房屋提供
根據實價登錄租賃資料，近一年新北市十大店租最貴的捷運站，以新埔站奪冠，店面平均單坪租金4657元。圖／永慶房屋提供

機場捷運 租金

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