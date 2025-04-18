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詐騙！不肖業者假冒台糖名義舉辦親子活動 當心勿受騙

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部18日指出，近期Facebook及Line等網路社群平台上，有不肖業者假冒台糖公司名義，假稱辦理「台糖親子甜蜜挑戰」等活動，並以協助報名為由，誘導民眾提供個人資料或支付報名費。台糖鄭重聲明，此為詐騙訊息，台糖未辦理相關活動，並已向警察單位報案，敬請民眾留意當心。

台糖公司表示，台糖辦理的活動皆會透過台糖官方網站(https://www.taisugar.com.tw)、Facebook官方粉絲專頁及Line Voom官方帳號正式公告，並明確揭露主辦單位、活動時間詳情、報名方式、收費標準及委外廠商等資訊（如每年例行的公益路跑）。

台糖提醒，民眾接獲活動消息，為確保自身權益，可先上台糖官方網站及社群平台核實相關資訊，或致電台糖客服專線0800-026-168洽詢。

現代詐騙手法層出不窮，台糖籲請民眾提高警覺，切勿輕信來源不明的活動訊息。如發現疑似詐騙廣告，請即刻向社群平台管理單位檢舉，並可撥打165反詐騙諮詢專線，或向內政部警政署「165全民防騙網」(https://165.npa.gov.tw)檢舉，攜手遏止詐騙行為。

台糖 社群 詐騙

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