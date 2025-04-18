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川普關稅暫緩效應 下週汽柴油估漲2到4角

中央社／ 台北18日電
台灣中油將於21日中午12時正式公布實際調整金額。示意圖／本報系資料照片
台灣中油將於21日中午12時正式公布實際調整金額。示意圖／本報系資料照片

美國關稅政策影響，國際能源市場掀漣漪，預估21日凌晨零時起，每公升汽、柴油零售價調漲新台幣0.2到0.4元；其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升估升至29.6到29.8元。

依照預測，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.1元至28.3元、95無鉛汽油每公升29.6元到29.8元、98無鉛汽油每公升31.6元到31.8元、超級柴油每公升26.7元到26.9元。

美國對伊朗石油出口實施新制裁，加上美國暫緩實施加增關稅政策，國際油價應聲上漲。

累算至4月18日，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）為67.03美元，較上週64.69美元上漲2.34美元。本週新台幣兌美元匯率為32.519元，較上週32.927元升值0.408元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.4元，柴油調漲0.4元。

若考量油價可能達平穩措施門檻，綜合計算後，汽油、柴油預估實際皆調漲0.2到0.4元。

台灣中油將於21日中午12時正式公布實際調整金額。

國際油價 新台幣

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