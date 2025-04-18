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新北傑出經紀人獎 信義房屋三人獲肯定

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋旗下三位同仁榮獲2025年新北市傑出不動產經紀業暨人員肯定。（左起：淡水重劃店主任劉祐麟榮、汐止站前店專案經理曾品瑜、三峽北大店專案經理吳冠穎）。（圖:信義房屋提供）
信義房屋旗下三位同仁榮獲2025年新北市傑出不動產經紀業暨人員肯定。（左起：淡水重劃店主任劉祐麟榮、汐止站前店專案經理曾品瑜、三峽北大店專案經理吳冠穎）。（圖:信義房屋提供）

2025年新北市「傑出不動產經紀業暨人員評選」結果出爐，信義房屋旗下三位同仁，三峽北大店專案經理吳冠穎、汐止站前店專案經理曾品瑜、淡水重劃店主任劉祐麟榮獲肯定，展現信義房屋「先義後利」的理念，透過專業與同理，為客戶提供超越期待的服務，成為業界標竿。

新北市傑出不動產經紀業暨人員評選旨在表揚於保障交易安全、維護消費者權益及投入社會公益等方面表現卓越的從業人員。此次獲獎的三位信義同仁各自以貼近人心的專業服務脫穎而出，展現對客戶需求的深刻理解與服務熱忱。吳冠穎在服務輪椅族客戶時，主動花費額外時間親自前往多個物件，模擬輪椅使用者視角，檢視從停車位到住家的動線，甚至連雨天遮蔽、如廁便利性等細節都納入考量。

儘管初次帶看因房屋條件限制未能成功，吳冠穎並未放棄，轉而鎖定一間需重新隔間的打通戶，並主動聯繫設計師與客戶共同規劃空間，讓客戶預見夢想藍圖。這份超越職責的細膩與堅持，最終成功媒合交易，幫助客戶實現家業夢想。

曾品瑜則以溫暖同理心與不懈努力，贏得客戶信賴。她曾服務一對面臨租屋處被收回、預算僅約800萬的夫妻，在汐止車站周邊難覓合適房源，幾乎所有房仲都因預算限制而興趣缺缺。她深信「每個人都值得擁有一個家」，耐心陪伴看房，最終在疫情期間成功媒合理想住宅。

「簽約時，他們才告訴我，走遍所有房仲門店，只有我真正用心幫他們找。」三年後，這對夫妻需要換屋，第一個想到的依然是曾品瑜。她再次協助他們以1300餘萬賣掉舊屋，並購入1900餘萬的新家。「看著他們的孩子從牙牙學語到活潑跑跳準備上學，是我工作中最大的感動。」

劉祐麟曾接手一間位於偏鄉、總價僅200萬、通勤需1.5小時的老屋，這類物件常被視為「燙手山芋」。面對勸退聲浪，劉祐麟堅信「房子沒有好壞，只有適合不適合」。經積極推廣，他遇見尋求海邊創作空間的聾人畫家歐女士，儘管她罹患癌症，且面臨兒子對醫療資源的擔憂，劉祐麟耐心與家屬溝通，強調尊重母親夢想的重要性。成交前夕又遇波折，因歐女士殘障身份需兩位見證人，第二人選遲遲未定。劉祐麟四處奔走協調，最終請得當地里長協助，讓交易圓滿完成。

三位同仁的服務實在展現出「以人為本、先義後利、正向思考」的企業理念。信義房屋深信，該做的事，說到做到，才能建立永續的信賴關係，達成「止於至善」的目標。展望未來，儘管全球經濟動盪，信義房屋將持續秉持核心價值，提供消費者專業、安心、值得信賴的不動產交易服務，在變動的環境中，成為安定市場、守護房產交易安全的堅實力量。

信義房屋 房仲

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