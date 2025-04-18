SCFI運價指數終止連四漲 業者預測未來五周亞洲至北美53%運力被取消

美國對其他國家課高額對等關稅暫緩90天，亞洲已開始陸續恢復出貨，中國大陸地區還是無貨可出，雖然短期內還看不到貨量移轉，然而市場對於北美長期貨物需求，遠東到北美線運價漲跌互見；德魯里（Drewry）預測未來5周內，亞洲至北美航線將有53%的運力被取消，有助於運價止穩。

上海集裝箱出口(SCFI)運價指數終止連四漲，最新一期於18日出爐，指數下滑24.1點至1370.58點，周跌幅1.7%。根據航運諮詢公司德魯里（Drewry）在4月初的報告中表示，高額關稅下，美國貿易商對繼續從亞洲進口商品猶豫不決，導致船運量減少和更多船次被取消。

報告中指出，3月和4月，亞洲-北美、跨大西洋、亞洲-歐洲航線上取消的船次共有198個，遠高於2024年同期的135個，這主要是因為亞洲至北美的航線取消量特別大，預測未來5周內，亞洲至北美航線將有53%的運力被取消。法人分析，這樣的大量取消班次，萬一市場需求突然出來，就會出現搶艙情況，即便沒有搶艙，運價能維持高檔水位，對於長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）都是好消息。

物流業分析，美國對大陸課高關稅，近期這個市場已經很難有貨櫃要出貨，即便都沒有貨可以出，大陸到北美地區的價格變動不大，也代表其他的地區出貨商也無法討到便宜，還是要用合理的運價出貨，市場都在靜待全球貨量移轉所釋出的商機。

大陸出口北美需求急凍，第二周的運價僅是小跌，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達2,103美元，較前一期下跌99美元，跌幅4.5%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達3,251美元，較前一期上漲23美元，小漲0/8%。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,316美元，較前一期下滑40美元，周跌幅2.9%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,161美元，較前一期上漲17美元，漲幅0.8%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)與前一期上漲3美元，漲幅0.67%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一期各下跌6美元，遠東到韓國每TEU(20呎櫃)與前一期持平。