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關稅引房市短期觀望 信義房屋：找CP值好屋時機到

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，近期關稅政策變動引發市場震盪，目前市場難免觀望，部分有資金壓力屋主，也可考慮釋出更多價格彈性，掌握現在還在市場上的買方。（圖:信義房屋提供）
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，近期關稅政策變動引發市場震盪，目前市場難免觀望，部分有資金壓力屋主，也可考慮釋出更多價格彈性，掌握現在還在市場上的買方。（圖:信義房屋提供）

近期關稅政策變動引發市場震盪，股市劇烈浮動影響投資人資金調度，引發市場對房市走勢的關注。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，此次股災雖為金融市場事件，短期難免出現資金調度壓力，有購屋需求的自住客，可趁這波股災市場競爭少，進場找尋CP值好屋。

房市信心受近期股災牽動，市場觀望情緒升溫。曾敬德認為，清明連假前市場拋出32%關稅調漲的訊息後，短期衝擊買方難免觀望，顯示風險事件會短暫吸引市場注意力，導致資金與焦點轉移。儘管目前關稅政策有三個月的喘息談判空間，股市也隨之回穩，若只是單一事件引發金融震盪影響就屬於短期，長期還是要看台灣產業是否受影響，與民眾工作與收入是否穩定。

雖然目前房市整體價格尚未出現明顯鬆動，曾敬德指出，少數投資人資金短缺無法短期補足時，可能會考慮「變現資產」的階段，包括出售不動產。儘管不動產交易週期較長，難以即時補上股市虧損，但若這波留下資金缺口未能補足，最終仍可能釋出部分物件。尤其股市大漲若過度槓桿，如質押、信貸、融資、期貨等槓桿操作，很容易就出現資產受損，進而有資產變現壓力。短期觀察到的房價鬆動仍以個案為主，房市並未出現恐慌氛圍。

曾敬德表示，若有意換屋首要確認貸款條件，可考慮由名下無房配偶名義申請，以符合銀行審核優惠條件。若透過信義房屋成交，資金調度也有彈性空間，信義房屋提供履約保證專戶，必要時在雙方同意與代書協助下可於交易過程中彈性運用資金，協助先賣後買的換屋族群順利過渡。

曾敬德進一步補充，目前市場難免觀望，部分有資金壓力屋主，也可考慮釋出更多價格彈性，掌握現在還在市場上的買方。對於具備財務穩定、自備款充足的購屋者來說，股災也是積極看屋的好時機，有機會用理想價格買到條件符合需求的房屋。

市場當前售屋物件慢慢增加，曾敬德分析，除了資金壓力外，房地合一稅制度亦為推動因素之一。不少屋主持有年限已達五年，適用20%稅率，或符合自用連續設籍滿六年的400萬免稅條件，售屋的誘因增加。整體來看，未來售屋物件可能持續增加，相對出售時競爭也比較多。

曾敬德提醒，現階段資本市場現在戒慎恐懼「現金為王」，應避免過度財務槓桿操作，購屋時選擇具有交易保障的專業仲介服務，才能在動盪中守住資產與交易安全。

曾敬德在信義房屋自製PODCAST節目《房屋聽信義》中，分享了更多關稅政策對房市影響的內容，收聽節目連結：（https://sinyipodcast.com.tw/podcast/sinyipodcast?utm_source=pr_news&utm_medium=referral&utm_campaign=sinyipodcast&utm_term=EP44

信義房屋 房市 股災

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