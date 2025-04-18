新北商辦市場湧入百億 信義全球：三大需求推動新莊副都心

新北商辦市場交易量登歷史新高！據實價登錄資料顯示，2024全年新北商辦市場交易量衝破百億元，刷新實登揭露以來新高紀錄，其中新莊包辦逾五成交易量，躍升最亮眼的辦公聚落。總經理林三智觀察，新北辦公室以產業自用買盤為主力，辦公室舊換新、跨區搬遷、資產配置等三大需求，推動新莊辦公市場快速成長。

信義全球資產公司統計實價登錄交易資料，2024年新北商辦市場累計交易量達113億元、較前年同期增幅45%，全年交易量站上實價登錄揭露以來新高；新莊展現強勁的交易動能，全年商辦成交量達61億元，佔總交易量的54%。

新莊串連北北桃產業廊帶，已發展成相當成熟的辦公聚落。總經理林三智說明，新莊有桃園機場捷運、捷運中和新蘆線、環狀線行經，形塑綿密的交通網絡，加上中央合署辦公大樓、國家電影中心等公共建設進駐，為區域發展奠定基礎。而新莊副都心挾重劃區題材，吸引品牌建商進場蓋樓，隨著商辦案陸續完工，磁吸企業進駐，帶動商辦市場交易起飛。

新莊商辦市場共有三大需求動能，持續挹注交易成長。首先是新莊在地業者的辦公室舊換新需求，總經理林三智說明，新莊區產業發展歷史悠久，有新北產業園區、化成工業區、西盛工業區等多個工業區，隨著企業成長、廠房老舊，激發企業廠辦分離、辦公室換新屋等需求；此外，政策推動塭仔圳等地區土地重劃，在地業者搬遷也需要找尋落腳點，這些廠商基於地緣因素、降低搬遷成本，會優先在新莊區內找合適的辦公產品。

其次，看好新莊商辦市場成長，包括台北、桃園或其他縣市的企業主，也跨區到新莊布局辦公據點，總經理林三智說明，品牌建商插旗新莊，推出頂級辦公室、或是帶有減碳節能題材的永續商辦，塑造高規格商辦聚落氛圍，目前辦公市場屋齡新、高規格頂級辦公產品較稀缺，基於企業長期發展及營運考量，就會吸引企業主跨區到新莊購置辦公室。

最後，企業主購置自有辦公室，可滿足資產配置需求，有利於財務規劃。總經理林三智表示，完善的資產配置，有助於提升企業資產規模，維繫財務結構穩定，「自用兼置產」的購買策略，激勵企業主積極進場看屋。

總經理林三智觀察，伴隨產業成長擴張，企業走向廠辦分離，也傾向於北、中、南多點布局辦公室、營運中心，跨區布局不動產需求也隨之成長，信義全球資產公司在第一線服務過程中，也已協助多組客戶從台北、中南部縣市跨區進駐新莊辦公商圈，目前仍有多間優質辦公室委託銷售中。信義全球資產公司於台北、桃園、台中設有營業據點，提供企業一站式商業仲介服務，保障買賣交易安全，助企業安心、快速地取得符合需求的商用物件。