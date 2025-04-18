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高雄站前第一環圈都更招商啟動 打造三鐵共構國際門戶

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

高雄市政府18日上午於高雄萬豪酒店舉辦高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案首場招商說明會，市府掌握高鐵南延與三鐵共構契機，結合S科技產業廊帶帶動TOD導向開發，置入商辦、住宅、零售等多元機能，總投資規模預估逾60億元，期待百年車站第一環圈蛻變為成為高雄的國際商業門戶。

副市長林欽榮指出，高雄車站位處南北發展軸線的中心節點，北串左營科技之心，南銜亞灣經貿特貿區，為戰略關鍵樞紐，高雄也即將成為擁有兩處三鐵共構場站，雙核心的都會城市。2025年將是「車站大都更元年」，市府和台鐵聯手推動公辦都更，整合站前資源，以站前第一環為核心，打造一個結合交通、商業和生活的全新地標。

副市長強調，本案基地導入國際級A辦、高品質商業設施，並串連天棚園道打造連續人行友善開放空間，與願景館、車站商業旅館雙大樓及周邊建國、長明等在地商圈緊密結合，將有效帶動人潮與商機。

都市發展局表示，本案三基地（車專四、五及商四）總面積約2,000坪，位於車站前第一環的黃金地段，車專一至三已完成開發，惟四、五地塊建物老舊且低度利用，亟需轉型升級。市府已檢討並優化都市計畫管制，將車專四、五420%容積全面開放作商業用途，將導入銀級綠建築、耐震標章與建築能效一級+標準，同步強化沿街綠化、照明與地下連通道。未來將集中整合1,200坪警政設施於車專四，釋出車專五與商四更多開發空間，打造具現代機能與永續設計的經貿都心。

台鐵公司表示，高雄車站現有商辦大樓將規劃為百貨與辦公使用，地面與地下空間聚焦餐飲與伴手禮零售，商業大樓2月公告採租賃方式招商；旅館明年則以促參方式辦理。車專四、五開發完成後，台鐵分回房地將配置商場、餐飲、娛樂等設施，擴大商業量能，帶動區域經濟，並增設逾百席停車位，滿足居民與旅客需求。

公辦都更 台鐵

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