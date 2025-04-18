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台電鹿港外海離岸風電7月安裝首部風機 廉政平台防綠蟑螂

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台電舉辦離岸風力發電第二期計畫廉政平台聯繫會議，與會人員會後參觀台中港風電相關設施。圖／彰檢提供
台電舉辦離岸風力發電第二期計畫廉政平台聯繫會議，與會人員會後參觀台中港風電相關設施。圖／彰檢提供

台電離岸風力發電第二期計畫，預定今年7月31日完成安裝首部風機，為使風場財物採購順利，今舉辦廉政平台今年第一次聯繫會議，彰化地檢署檢察長謝名冠出席，強調持續與廉政、調查、政風等單位攜手合作，強化風險控管，確保工程順利如期完成。

台電在彰化縣鹿港鎮外海第廿六號潛力場址，推動「離岸風力發電第二期計畫」，總裝置容量294.5MW，由富崴能源公司承攬執行。丹麥商Vestas公司製造機艙，首座機艙10月18日運抵台灣，同年12月26日31座機艙全數到貨，目前暫置台中港5A碼頭。

台電再生能源處今指出，和機艙一同存放的輪轂由國內廠商華城公司製造，並負責機艙與輪轂的組裝作業，截至今4月14日已完成組裝27座機艙與輪轂，依據第二期計畫，預定年7月31日完成安裝首部風機。

台電再生能源處為確保順利推動第二期計畫-風場財物採購帶安裝案，今舉辦廉政平台114年第一次聯繫會議，專案整體進度簡報強調建立常態化聯繫管道，提升採購案件在施作、履約與驗收過程的廉潔度，會中彰化地檢署檢察官陳鼎文進行「綠能偵辦實例分享」，提供實務經驗給各機關參考。

彰化地檢署檢察長謝名冠表示，離岸風力發電計畫係國家能源轉型的重大工程，經費龐大、工項繁複，更須高度重視廉潔風險的防範與處理，地檢署將持續與廉政、調查、政風等單位攜手合作，善用廉政平臺機制，建立常態聯繫通報與預警系統，強化風險控管，防杜不當外力干擾、減少誣告或黑函檢舉情形。

廉政 機艙

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