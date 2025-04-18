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生技新秀5.4億元買內湖「金矽谷」整層 創區域新高價

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
實價顯示，位於內湖新明路，由達永機構旗下耀達建設投資興建的「金矽谷No.25環球旗艦總部」，近期「維科生技」以總價5.4億元購入15樓整層共668.5坪，換算單坪價格近80萬元，創下區域新高。圖／業者提供
實價顯示，位於內湖新明路，由達永機構旗下耀達建設投資興建的「金矽谷No.25環球旗艦總部」，近期「維科生技」以總價5.4億元購入15樓整層共668.5坪，換算單坪價格近80萬元，創下區域新高。圖／業者提供

實價顯示，位於內湖新明路，由達永機構旗下耀達建設投資興建的「金矽谷No.25環球旗艦總部」，近期「維科生技」以總價5.4億元購入15樓整層共668.5坪，換算單坪價格近80萬元，創下區域新高。

耀達建設表示，受惠全球AI產業的蓬勃發展，台灣科技業積極擴充產能並升級辦公環境，帶動商辦、廠辦及廠房的需求；特別是輝達宣布將在台設立總部，更直接引爆商辦市場的熱潮，這股趨勢也推升了雙北商辦價格。

耀達建設表示，自1977年以來即深耕內湖科技園區，已興建近30棟智慧型廠辦和商辦大樓，其中「金矽谷」系列更是內科發展的重要地標。

而即將落成的「金矽谷 No.25環球旗艦總部」，具備72%綠覆率，規劃全棟省水設備、能源效率優化、雨水回收及太陽能板等再生能源，加上積極申請美國綠建築LEED銀級認證，因此吸引重視永續發展、形象及品牌的企業主進駐。

豪砸5.4億買下整層的維科生技，為台灣生技產業新秀、董事長呂世博表示，實際勘查士科、南軟及內科後，最後選擇進駐「金矽谷No.25」，主要看好其位置、環境及產業優勢。

他表示，該總部鄰近捷運環狀線東環段與民生汐止線交會站約500米，具交通便利性，且可串聯各大產業聚落。另外，其規畫能滿足業務成長所需的辦公與研發空間，其環保設計符合ESG永續概念，也有助於未來碳權、碳稅挑戰。

生技產業 矽谷

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