今夏與海龜不期而遇！屏東海生館夜宿「觀珊望海」啟航

屏東海生館2025年夏季限定夜宿活動「觀珊望海」即日起至8月31日展開，帶領民眾走進恆春半島，擁有全台最豐富珊瑚礁生態的海域，展開一場結合生態教育與感官體驗的夏季探索之旅。

活動亮點之一為白天搭乘半潛艇出航，穿梭於湛藍海域中，透過船艙下方的觀景窗，近距離欣賞色彩斑斕的珊瑚、熱帶魚群與底棲生物的共生景象，彷彿置身水下花園。幸運的話，還有機會與野生海龜不期而遇，在陽光灑落的海中留下最難忘的夏日回憶。

屏東海生館表示，恆春半島擁有台灣最壯麗的珊瑚礁生態，4月至8月更是珊瑚與海洋生物最活躍的季節。「觀珊望海」行程即以此為靈感主軸，設計出一系列兼具教育性與趣味性的活動。除了海底探索與電力展示參訪外，夜宿體驗涵蓋六大主題行程，包括展示館導覽、後場飼育體驗、夜間探索、潮間帶生態觀察、大洋池餵食解說及海洋生態課程，寓教於樂、老少皆宜。

就寢地點安排於珊瑚王國館的海底隧道或白鯨區、甲板區，參加者將在悠游魚群的環繞下入眠，體驗夜間海館獨有的寧靜與夢幻。活動期間並提供晚餐、宵夜與翌日早餐，讓旅程從頭到尾都舒適無憂。

此次「鸚為有你」優惠活動也特別呼應館內極地人氣明星鳳頭海鸚鵡的繁殖季節。這群外型鮮明、繁殖期實行一夫一妻制的海鳥，不僅是館內觀察重點，更象徵忠誠與守護。屏東海生館希望透過此活動，邀請更多民眾親近海洋、感受自然，並在名字中尋找與海洋連結的小驚喜。凡符合資格者於預訂時備註「鸚為有你同名優惠」，並現場出示證件，即可享夜宿報名九折優惠，名額有限，敬請把握。

屏東海生館表示，「觀珊望海」不僅是一場充滿驚喜的夏季旅程，更是引導民眾走入海洋、理解自然與永續的重要橋樑。透過近距離觀察珊瑚礁與生態系運作，希望讓更多人從心體會海洋的珍貴，並在這段旅程中留下深刻美好的回憶。