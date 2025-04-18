中鋼獲2024年碳揭露專案領導等級佳績 獲國際評鑑單位的高度肯定

碳揭露專案（CDP）近日正式公布2024年企業評比結果，中鋼（2002）連續兩年於「氣候變遷領域」取得領導(A-)等級，也首次於「水安全領域」達到領導(A-)等級，顯示中鋼推動節能減碳成果、善盡企業社會責任及相關資訊之揭露透明度，深獲國際評鑑單位的高度肯定。

中鋼強調，將持續落實「二軸三轉」策略，秉持「下游好，客戶好，中鋼才會更好」的理念，攜手下游用鋼產業升級轉型，強化鋼鐵產業鏈的國際競爭力。

CDP是全球性的非營利組織，致力於推動企業揭露自身營運對環境之影響，並依據標準化評分模型進行評分，藉此評估企業環境策略與永續管理成熟度，除了促進企業永續治理外，也幫助國際投資人做出投資決策。

另，CDP評分的等級包括揭露等級(D-/D)、認知等級(C-/C)、管理等級(B-/B)及領導等級(A-/A)共四級，其中領導等級(A-/A)為最高等級。中鋼近年來致力推動「二軸三轉」經營策略，且在企業網站ESG專區、永續報告書等公開平台，充分揭露氣候變遷因應之相關資訊。

近日CDP公布2024年企業評比結果，中鋼在「公司治理」、「商業策略」、「環境策略」、「風險機會及揭露」、「減碳策略與低碳生產」相關評分項目之實踐成果完整性及揭露透明度，皆獲國際評審委員肯定，在「氣候變遷領域」及「水安全領域」雙獲領導(A-)等級佳績。

在「氣候變遷領域」方面，中鋼積極推動節能減碳工作，在2011年至2020年的十年期間，總計完成1,182件減碳方案，累積減碳量達145萬噸CO₂/年，平均一年減碳0.65%；另，中鋼於2021年起對應全球減碳熱潮，主動強化減碳力度，於2021年至2024年計完成868項減碳方案，包括增加製程餘熱回收機制、提昇餘熱回收效率、提高能源效率、汰換老舊設備與導入AI技術等工作，累積年減碳量138萬噸，年減碳幅度達6.2%。

此外，在「水安全領域」部分，中鋼多年來勵行節水管理及回收水再利用工作，廠內循環水可逐級使用5至6次，製程用水回收率高達98.5%外，廠內每日再生水的使用量已提高至7.02萬噸，占目前每日補充用水量的比率已超過60%，不僅強化中鋼用水韌性，也增加台灣自來水公司調度支援民生用水的空間，具體實踐ESG之企業社會責任。

中鋼去年入選道瓊永續指數(DJSI)「世界指數」及「新興市場指數」成分股，成為台灣唯一入選DJSI成分股之鋼鐵公司，今年也入選標普全球(S&P Global) 2025年永續年鑑，並獲產業成績進步最多之進步企業殊榮。

中鋼近日繼簽署成為世界鋼鐵協會2025年至2027年永續發展憲章成員後，再取得CDP「氣候變遷領域」暨「水安全領域」領導(A-)等級殊榮，顯見中鋼ESG各面向成果獲得諸多國際具公信力機構高度肯定。展望未來，面對當前全球競爭環境的諸多挑戰，中鋼將持續精進節能減碳工作，開發低碳精緻鋼品及提升產品VP值，並攜手下游客戶共同升級轉型，不再追求生產更多的鋼鐵，而要從鋼鐵中創造更大的價值。