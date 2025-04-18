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美中關稅戰 茶農：對台灣茶也許是轉機

中央社／ 彰化18日電

農業部農糧署今天到彰化召開中部茶產業說明會，百大青農說，針對台美關稅問題，客戶目前多持觀望態度，至於美中關稅戰，對台灣茶也許是轉機，可趁機推廣台灣茶與中國茶差異。

因應美國近期加徵關稅問題，農糧署副署長黃昭興今天率相關單位在中區分署進行說明會，傾聽茶產業心聲，台灣區製茶工業同業公會秘書長張曉麗及地方農會、茶產業代表等與會。

黃昭興接受聯訪表示，台灣茶為台灣重要外銷農產品，去年整體出口總值達新台幣24億元，其中對美出口金額約7億元，占約3成。

黃昭興說，對美國而言，台灣茶葉進口美國占其市場3%，中國大陸則有12%，但因中國大陸關稅現在又更高，因此這波關稅衝擊對台灣是危機也是轉機。目前台灣禁止進口中國大陸茶葉，若要進口其他國家茶葉須檢附產地證明，為防範中國透過台灣洗產地，會加強產地查核。

黃昭興指出，政府提出3面向、6大措施，包括金融支持、提升產業競爭力、擴展國內外市場，共投入180億元經費協助產業；為掌握關稅對產業影響，農業部成立產業通報平台，滾動檢討因應措施。

張曉麗表示，目前尚未接獲短期內出口有立即性損失等狀況，透過這次美國關稅問題，廠商也意識到單一市場風險，但推動其他國家市場也可能面臨國際認證、檢驗成本等困難，希望政府給予補助與支持，廠商也藉此提升品質、增加競爭力。

來自南投縣名間鄉的唐姓茶葉供應商說，台灣輸美商用茶以紅茶、綠茶、青茶、烏龍茶等為主，短期內還不知影響多大，擔心之後提高關稅，末端成本增加，客戶端販售單價又無法提高，客戶就可能往其他國家尋求更便宜的原物料。

榮獲農業部第7屆百大青農的黃立倫表示，他身兼茶農及茶商，也經營茶品牌，目前台美關稅談判未定，貿易商及客戶持續觀望，關注後續變化。若關稅真的提高，販售價格可能會隨之調漲，但成本增加的同時也會提升產品質量，尤其商用茶可融入更多台灣茶風味。

黃立倫說，許多外國消費者不清楚中國茶與台灣茶差別，這次美國加徵中國關稅，中國茶和台灣茶成本拉近，他認為對台灣是轉機，可藉機推廣台灣茶，讓更多人知道台灣茶非中國茶。

美國 關稅

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