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長榮航空再增日本航點 首航桃園-神戶

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空18日首航桃園-神戶航線，現行營運日本11航點、14條航線，共計每週143班往返日本，提供旅客更靈活及多元的飛行選擇。黃淑惠攝
長榮航空18日首航桃園-神戶航線，現行營運日本11航點、14條航線，共計每週143班往返日本，提供旅客更靈活及多元的飛行選擇。黃淑惠攝

日本為台灣最喜愛的旅遊國家之一，為強化台日航線布局，長榮航空（2618）18日開闢桃園-神戶航線，現行營運日本11航點、14條航線，共計每週143班往返日本，包括東京成田、東京羽田、大阪、札幌、福岡、沖繩、小松、仙台、愛媛松山、青森及神戶，提供旅客更靈活及多元的飛行選擇。

為慶祝桃園-神戶首航，長榮航空特別於桃園國際機場C8候機室舉辦首航活動，以「神戶大開」為主題，現場除了設置神戶著名景點拍照背板，並規劃輕鬆有趣的互動遊戲及有獎徵答，讓旅客在出發前就猶如置身在日本神戶，還致贈旅客時尚又實用的首航禮「長榮航空 環保束口背袋」，陪伴旅客快樂出遊去。

長榮航空桃園-神戶航線以空中巴士A321-200機型飛航，機上配置184個座位，包含8個商務艙、176個經濟艙，航班相關資訊如下。

神戶作為日本重要的海陸空樞紐，擁有深厚的歷史背景與獨特的魅力，讓神戶成為無數旅人心中嚮往的旅遊勝地，今年適逢大阪世界博覽會，預計將吸引來自全球各地的參觀人潮，長榮航空藉由桃園-神戶航線開航來擴增關西航網運能，搭配現在飛航的桃園-大阪每週21班、高雄-大阪每週11班，長榮航空將成為台灣飛往關西地區航班最多的航空公司，提供旅客更便利多元的選擇。

長榮航空另獨家推出深度關西與四國團體旅遊行程，為旅客帶來嶄新的旅行體驗，與既有的關西地區行程不同，此次規劃以神戶及愛媛為核心，設計出不走回頭路的專屬路線，方便旅客探索日本西部的人文風情。

行程亮點包括神戶港的標誌性建築—神戶港塔、擁有悠久歷史及壯麗外觀的姬路城、可一覽壯麗讚岐平原的金刀比羅宮、號稱日本最古老溫泉的道後溫泉，以及被列為日本國家級文化遺產的松山城等知名景點。透過跨區域的行程設計，旅客還將有機會深入探訪岡山、淡路島明石大橋、四國的高松或德島等多樣化景點。

為了提供旅客量身打造的旅遊體驗，長榮航空特別攜手旅行社推出兩種獨具特色的旅遊方案，包括經濟型小資出遊方案，售價從27,900元起，以及輕奢華旅行方案，售價48,900元起。

長榮航空18日首航桃園-神戶，設置神戶著名景點拍照背板，讓旅客在出發前就猶如置身在日本神戶。黃淑惠攝
長榮航空18日首航桃園-神戶，設置神戶著名景點拍照背板，讓旅客在出發前就猶如置身在日本神戶。黃淑惠攝
長榮航空桃園-神戶首航活動，現場旅客踴躍參與有獎徵答，由長榮航空陳耀銘發言人(右七)、王振興副總經理(後排左四)、游家傑副總經理(右六)與得獎者共同合影。黃淑惠攝
長榮航空桃園-神戶首航活動，現場旅客踴躍參與有獎徵答，由長榮航空陳耀銘發言人(右七)、王振興副總經理(後排左四)、游家傑副總經理(右六)與得獎者共同合影。黃淑惠攝
長榮航空18日於桃園國際機場C8候機室舉辦桃園-神戶首航慶祝活動，設置有趣互動遊戲與旅客同歡，現場歡笑連連。黃淑惠攝
長榮航空18日於桃園國際機場C8候機室舉辦桃園-神戶首航慶祝活動，設置有趣互動遊戲與旅客同歡，現場歡笑連連。黃淑惠攝
為慶祝桃園-神戶首航並陪伴旅客快樂出遊，長榮航空特別致贈旅客首航禮「長榮航空環保束口背袋」。黃淑惠攝
為慶祝桃園-神戶首航並陪伴旅客快樂出遊，長榮航空特別致贈旅客首航禮「長榮航空環保束口背袋」。黃淑惠攝
長榮航空桃園-神戶首航活動，現場旅客踴躍參與有獎徵答，由長榮航空陳耀銘發言人(右七)、王振興副總經理(後排左四)、游家傑副總經理(右六)與得獎者共同合影。黃淑惠攝
長榮航空桃園-神戶首航活動，現場旅客踴躍參與有獎徵答，由長榮航空陳耀銘發言人(右七)、王振興副總經理(後排左四)、游家傑副總經理(右六)與得獎者共同合影。黃淑惠攝

日本 神戶 航線 長榮航空

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