星宇與日石油公司簽 MOU 成首家神戶添加 SAF 航空公司

星宇航空（2646）18日宣布，與日本知名石油公司之一的Cosmo Oil Marketing Co., Ltd. 簽訂合作備忘錄，成為首家於日本神戶機場使用永續航空燃油（SAF）的航空公司。星宇航空預計在2025年日本世界博覽會期間，於此航線正式使用SAF。

Cosmo Oil供應的SAF來自於日本當地首批自產永續航空燃油，將於四月起於多個日本機場開始供油。星宇航空為目前唯一計劃在神戶機場使用SAF的航空公司，本次合作之SAF，將由Cosmo關係企業「SAFFAIRE SKY ENERGY合同會社」生產製造。航班將使用Jet A-1與NEAT SAF（純SAF）混合燃油，預期每添加一噸SAF可減少2.67噸二氧化碳（CO2）的碳排放。

星宇航空指出，此舉亦呼應2025年大阪世博會的核心目標之一：「促進可持續發展」，以及「未來社會的設計」的主題，強調綠色科技、減碳與環保等議題，並提供創新技術交流平台。星宇航空透過這次合作，不僅展現企業對永續的長期承諾，也體現航空業在減碳領域的最新實踐，帶領大家往未來社會的生活方式前進。

星宇航空策略長劉允富表示，星宇航空致力於實踐永續航空理念，持續關注創新科技與永續發展，不僅在客貨機採購方面選用節能減碳的低油耗機型外，新機交機的飛渡航班也早已使用至少5％的SAF，未來也將逐年提升SAF使用率，希望能在全球航空業中樹立榜樣，為永續發展做出更多貢獻。

Cosmo Oil代表董事高山直樹則表示，SAF是我們脫碳解決方案中的重要產品，能與擁有國際航網及高品牌價值的星宇航空合作，感到非常榮幸，未來也會持續透過此合作推進SAF在日本及亞洲市場的應用，實踐低碳社會的目標。