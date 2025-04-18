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看美國關稅 伸興：越南廠無洗產地問題影響小

中央社／ 台中18日電

精密零件機械加工廠宇隆今天表示，美國市場銷售比重低，中國大陸廠區以內需市場為主，美國關稅變數有限。家用縫紉機大廠伸興指出，中國大陸廠區沒有出貨至美國市場，越南廠沒有洗產地問題，關稅影響小。

伸興和宇隆上午在宇隆台中梧棲新廠舉行聯合記者會，伸興董事長林志誠、宇隆董事長劉俊昌共同出席。

媒體問及美國關稅變數以及在中國和東南亞產能布局因應之道，宇隆表示，亞洲市場占宇隆整體業績比重約67%，其中一半來自中國大陸，但中國廠區製造產品直接內銷當地市場，沒有出口至美國。歐洲市場占比約26%，宇隆評估間接影響小，主要是當地採購並銷售。宇隆並指出，銷往美國市場比重不到2%，將持續審慎評估關稅變數。

伸興說明，歐洲市場占整體業績比重約4成左右，北美市場占比約10%至15%，川普關稅變數影響全球，各地都有風險因素，密切注意關稅變化，尋找關稅相對穩定地區銷售。

根據資料，越南廠產量占伸興整體產量比重達90%，中國大陸產量占比約9%。伸興說明，越南廠區製造縫紉機所需關鍵零組件，約有7成至8成比重為當地採購，沒有洗產地問題，且越南廠區在縫紉機關鍵元件約3成至4成可自主掌握，越南產能僅1成出貨美國市場，關稅變數對伸興影響小。

根據資料，伸興主要廠區位於中國大陸張家港以及越南，總公司位於台灣台中。宇隆去年啟用台中梧棲新廠，廠區位於中國廣東東莞以及浙江，未來規劃在浙江擴充新廠。

伸興 關稅

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