中華車宣布 MG 品牌 HS 2.0T、HS PHEV旗艦版 全面恢復正常銷售

中華車（2204）18日宣布，ＭG品牌 HS 2.0T、HS PHEV旗艦版恢復正常銷售。 旗下共四款汽油休旅車型：HS 1.5T、HS 2.0T、HS PHEV旗艦版與ZS 1.5L旗艦版皆恢復正常銷售。 MG品牌立場重申 : 全力配合政策，持續加速提升在地化供應鏈合作價值比率。

中華車強調，MG品牌全力配合政策並積極加速提升在地化價值比率，隨著MG品牌旗下所有汽油車款恢復正常銷售，市場信心回穩，預期MG銷量將止跌回升，為中華汽車帶來營運助力。MG HS全車系（1.5T、2.0T、PHEV）與ZS 1.5L旗艦版恢復正常銷售，交車期回歸穩定，旗下主力雙車型交車期平均1個月內。

為了搶攻市場，MG Taiwan旗下產品性價比依舊突出，在競爭激烈的市場環境下，仍具吸引力，其中首年月付1,228元起、每天只需省下一杯飲料錢的「貸我走專案」，首年免付本金的超低月付方案，以及零利率貸款選擇，更被看好可望帶進可觀訂單。

中華車指出，MG所有汽油車型在中華汽車與台灣零組件協力夥伴共同努力下都已經符合在地化價值比率，包括東陽（1319）、正新（2105）、六和機械、友聯車材等廠商均受惠，帶動本土汽車零組件產業發展，隨著未來自製比率要求逐步提升，相關供應鏈訂單需求也將進一步增長。

中華車表示，憑藉源自英國的品牌基因、在對岸市場的成功發展，以及在台灣市場的穩健經營，展現品牌競爭力。隨著銷售回穩，市場已走出低谷，未來發展可期。