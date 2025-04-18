快訊

搞烏龍！高雄警誤將散步女當通緝犯同夥 抓進所兇「不要再裝了」

好吃到離譜！好市多抹醬「神級用法」曝光 懶人料理秒變餐廳美食

台灣周休二日走過十年 工時縮過勞未降關鍵在「它」

中華車宣布 MG 品牌 HS 2.0T、HS PHEV旗艦版 全面恢復正常銷售

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

中華車（2204）18日宣布，ＭG品牌 HS 2.0T、HS PHEV旗艦版恢復正常銷售。 旗下共四款汽油休旅車型：HS 1.5T、HS 2.0T、HS PHEV旗艦版與ZS 1.5L旗艦版皆恢復正常銷售。 MG品牌立場重申 : 全力配合政策，持續加速提升在地化供應鏈合作價值比率。

中華車強調，MG品牌全力配合政策並積極加速提升在地化價值比率，隨著MG品牌旗下所有汽油車款恢復正常銷售，市場信心回穩，預期MG銷量將止跌回升，為中華汽車帶來營運助力。MG HS全車系（1.5T、2.0T、PHEV）與ZS 1.5L旗艦版恢復正常銷售，交車期回歸穩定，旗下主力雙車型交車期平均1個月內。

為了搶攻市場，MG Taiwan旗下產品性價比依舊突出，在競爭激烈的市場環境下，仍具吸引力，其中首年月付1,228元起、每天只需省下一杯飲料錢的「貸我走專案」，首年免付本金的超低月付方案，以及零利率貸款選擇，更被看好可望帶進可觀訂單。

中華車指出，MG所有汽油車型在中華汽車與台灣零組件協力夥伴共同努力下都已經符合在地化價值比率，包括東陽（1319）、正新（2105）、六和機械、友聯車材等廠商均受惠，帶動本土汽車零組件產業發展，隨著未來自製比率要求逐步提升，相關供應鏈訂單需求也將進一步增長。

中華車表示，憑藉源自英國的品牌基因、在對岸市場的成功發展，以及在台灣市場的穩健經營，展現品牌競爭力。隨著銷售回穩，市場已走出低谷，未來發展可期。

中華汽車 中華車 東陽

延伸閱讀

期貨商論壇／東陽期 利多加持

BMW XM性能PHEV休旅狂降75萬元還是賣得很辛苦？

美國品牌卻有87%零件來自中國！哪些車才是正港美國貨？

Mercedes-AMG 確認 C63 換動力？ 小改款預計改搭六缸PHEV系統！

相關新聞

紡織業年終獎金排行榜出爐 「這公司」稱霸、平均近50萬元

薪資查詢平台《比薪水》最新報告揭露，2024年台灣鞋業紡織平均年終獎金為110,953元，穩居全產業前五。其中，聚陽實業...

房市警訊！北市1月房價、交易雙雙下挫 這三區成重災區

2025年1月台北房市呈現明顯降溫，不僅交易量與總額雙雙下滑，住宅價格指數也小幅下跌。根據北市地政局最新實價登錄資料，全...

設計思考逆向操作 加速中小企業永續轉型

企業經營已展開新頁，「永續」成為關鍵字。在全球暖化、原物料上漲、人才招募困難、科技日新月異、美國關稅核彈等各方挑戰下，永續可望成為企業翻轉的新契機。台灣中小企業家數超過160萬家，佔全體企業98%以上，更是永續轉型不可缺少的一塊拼圖。 願景工程基金會長期關注永續發展，去（2024）年開始聚焦企業永續，並與經濟日報合作推出「中小企業ESG：永續轉型最大拼圖」系列報導，今年4月16日更為中小企業量身推出第一堂「永續素養課」，吸引近30位不同產業人士參與，藉由案例分享、討論互動等方式，無痛將永續概念內化為素養。

講求性價比！建商北士科推案「8折讓利」如何吸引獲利王、隱形冠軍「接棒內科、南軟」

去年政府打房不打商辦，今年商辧一片看好。都美建設周二（4/15）於士林舉辦廠辦旗艦案「大河商爵」動土典禮，並宣佈公開銷售。都美建設董事長曹來春表示，這個案子經歷3年的整合，從設計到都更審查，走得非常辛苦，其中，就花了2年半時間取得建築執照。

台中百貨戰場 再添兩大咖

繼國泰置地廣場宣布與台北101合作，要在台中打造台中101之後，總投資破百億的漢神洲際購物廣場，也將在今年第4季試營運，...

中油挺永續 地球日送樹苗

響應世界地球日，台灣中油公司4月19日（周六）上午9時起在全台100處中油直營加油站舉辦「中油綠行動愛你愛我（2025）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。