高市今年度 SBIR 補助百萬 帶動創新企業躍高飛

高雄市政府經發局大力推動「高雄市地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」，凡設籍高雄符合中小企業認定的公司、商號及工廠等，皆可提出個別或聯合申請，申請通過即有機會獲得每家最高百萬的補助資金！今年度高雄地方型SBIR計畫自即日起開放申請至114年5月27日止，採線上方式申請，只需要一頁式計畫構想就可以提案申請，大幅簡化申請流程，歡迎具有創新、創意構想的中小企業、公司或商業行號踴躍報名！

經發局長廖泰翔表示，高雄市推動地方型SBIR邁入第18年，補助超過千家中小企業，累計補助金額近8億元，帶動投資額超過32億元，今年預計挹注逾3,200萬補助經費，持續為高雄產業塑造多元資源的優質環境，輔導在地中小企業安心投入創新研發、企業轉型的行列，厚植研發能量與競爭力。本次主題分為「民生化工」、「數位科技」、「金屬機械」、「生技醫材」及「創新設計與服務」五大領域，並呼應市府政策，凡提案涵蓋「淨零碳排」及「數位科技應用」，額外再加分！

於113年獲得補助的藍斯特企業，以「XMOTO AI智慧洗機車設備創新服務整合計畫」為研發主題，成功打造全台超過50間門市透過創新的商業模式，翻轉傳統洗車的困境。設備自動清洗僅需三分鐘，透過系統精準控制，大幅節水、節電、減少耗材，落實ESG精神與永續發展。為展現台灣品牌的創新硬實力，藍斯特企業將於4月底參加菲律賓國際展，致力推動智慧、環保的洗車模式走向國際，為全球城市提供更綠色的洗車解決方案。

同樣獲得113年高雄SBIR補助的山青股份有限公司執行長溫治宇表示，非常感謝高雄市經濟發展局大力支持，使公司能持續專注於「陶瓷反射式膠合節能玻璃開發計畫」。該產品目前主要應用於特斯拉（Tesla）Model Y車款改裝，展現出高度的市場競爭力與技術創新，預計2025年將從車用市場拓展至創新綠建材領域，進一步回應全球對環保與節能產品的需求，加速布局國際綠建築市場及永續新解方。

經發局表示，114年度高雄地方型SBIR計畫即日起開放申請至5月27日止，為了讓更多中小企業了解高雄SBIR計畫申請及審查重點，將陸續辦理3場次計畫說明會，詳情請至高雄市SBIR官網（96kuas.kcg.gov.tw/sbir），或來電07-2227604諮詢。